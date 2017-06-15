Прямой эфир

В ЖЭУ Минска 15 июня проходят дни открытых дверей

15 июня 2017 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С вопросами и предложениями. Столичные коммунальщики 15 июня проведут день открытых дверей. Он пройдет одновременно во всех ЖЭУ города с 9.00 до 13.00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В это время минчане смогут получить ответы на вопросы о техническом содержании и эксплуатации жилфонда, о капитальном ремонте, благоустройстве дворовых территорий и по другим темам.

Подобные встречи проходят не впервые и уже доказали свою эффективность. Как правило, именно такой тесный контакт помогает устранить недочеты гораздо быстрее, эффективнее и с меньшими затратами.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

Другие новости рубрики

Все новости
Территориальное самоуправление: в каждом дворе Минске появится староста
14 июня 2017 20:57

Территориальное самоуправление: в каждом дворе Минске появится староста

Передовые технологии: вертолетная площадка появится на крыше больницы скорой помощи
14 июня 2017 20:56

Передовые технологии: вертолетная площадка появится на крыше больницы скорой помощи

Надземное метро в Могилеве: начало строительства планируется в 2019 году
14 июня 2017 20:55

Надземное метро в Могилеве: начало строительства планируется в 2019 году