В ЖЭУ Минска 15 июня проходят дни открытых дверей

Новости Беларуси. С вопросами и предложениями. Столичные коммунальщики 15 июня проведут день открытых дверей. Он пройдет одновременно во всех ЖЭУ города с 9.00 до 13.00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В это время минчане смогут получить ответы на вопросы о техническом содержании и эксплуатации жилфонда, о капитальном ремонте, благоустройстве дворовых территорий и по другим темам.

Подобные встречи проходят не впервые и уже доказали свою эффективность. Как правило, именно такой тесный контакт помогает устранить недочеты гораздо быстрее, эффективнее и с меньшими затратами.