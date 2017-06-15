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РНПЦ онкологии и медрадиологии: мы развиваем высокотехнологичные методы лечения и для пациентов с запущенными опухолями

15 июня 2017 06:43
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Новости Беларуси. Белорусская онкология вышла на уровень высокоразвитых стран. 62% случаев, когда у пациентов была выявлена онкология, имеют положительный исход. Такие же показатели в Германии и Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, пациенты консультационной поликлиники РНПЦ имени Александрова 15 июня могут пройти полное обследование всего за один день. Это особенно важно для людей из регионов. К слову, ежедневно туда обращаются около тысячи больных и проводится больше сотни операций.

РНПЦ онкологии и медрадиологии: мы развиваем высокотехнологичные методы лечения и для пациентов с запущенными опухолями-1

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Мы развиваем высокотехнологичные методы лечения и для пациентов с запущенными опухолями. А внедрение в строй республиканской молекулярной генетической лаборатории коренным образом изменило наш подход как к диагностике, так и к лечению. Мы должны каждому пациенту, в зависимости от того, какие у него мутации, подобрать эффективный именно для него метод лечения.

По всей стране сегодня работает более 300 специалистов-онкологов. Врачи отмечают, положительные результаты в этой области достигнуты благодаря разработке и внедрению новых комплексов исследований, в том числе и персонифицированной медицине. 

# общество # Сергей Красный # Онкология

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