РНПЦ онкологии и медрадиологии: мы развиваем высокотехнологичные методы лечения и для пациентов с запущенными опухолями

Новости Беларуси. Белорусская онкология вышла на уровень высокоразвитых стран. 62% случаев, когда у пациентов была выявлена онкология, имеют положительный исход. Такие же показатели в Германии и Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, пациенты консультационной поликлиники РНПЦ имени Александрова 15 июня могут пройти полное обследование всего за один день. Это особенно важно для людей из регионов. К слову, ежедневно туда обращаются около тысячи больных и проводится больше сотни операций.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Мы развиваем высокотехнологичные методы лечения и для пациентов с запущенными опухолями. А внедрение в строй республиканской молекулярной генетической лаборатории коренным образом изменило наш подход как к диагностике, так и к лечению. Мы должны каждому пациенту, в зависимости от того, какие у него мутации, подобрать эффективный именно для него метод лечения.

По всей стране сегодня работает более 300 специалистов-онкологов. Врачи отмечают, положительные результаты в этой области достигнуты благодаря разработке и внедрению новых комплексов исследований, в том числе и персонифицированной медицине.