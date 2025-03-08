Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы – оценили масштабы цветочного ажиотажа

Этот праздничный день (как, впрочем, и вечер еще накануне) заиграл десятками цветов и сотнями оттенков. Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы. Огромные букеты и элегантные композиции – тот случай, когда размер не имеет значения. Важны лишь чувства, с которыми этот букет подарен. Именно сегодня тот самый день в году, когда мужчины всех возрастов стараются непременно сказать своим дамам приятные слова. Ну а цветы – отличное дополнение. Наш корреспондент Глеб Прокофьев оценил масштабы цветочного ажиотажа.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Это площадка у железнодорожного вокзала Минска. Цветочное сердце столицы. С каждым часом здесь становится покупателей только больше. Но цветов от этого меньше не становится. Уже с самого утра мужья, папы и юные кавалеры спешили поздравить своих любимых дам. У цветочных прилавков – очереди. Каждый стремится выбрать самый красивый весенний букет.

Выбора нет – такая мужская доля, надо стараться. Добраться до точек с цветами сегодня было непросто. Всеобъемлющее желание поздравить создало в столице пробки. Тюльпаны – главный цветочный символ 8 Марта. На торговых прилавках все краски весны: от красных до нежно-розовых, от классических до пионовидных. Главный мужской вопрос: какие выбрать?

– Сложно было определиться с букетом?

– Нет, было несложно. Все предельно просто. Розовые – жене, маме – сиреневые. И еще бабушке чуть-чуть сиреневых. Вспоминая про форму и содержание, главное – правильно преподнести цветы. Есть у мужчин свои секреты.

– Сложно поразить женщину на 8 Марта?

– Нет, несложно.

– Что для этого нужно сделать?

– Улыбнуться. В толпе покупателей сегодня и рабочие, и бизнесмены, и даже артисты. Как покорить женское сердце в этот особенный праздник – своим секретом делится популярный исполнитель Иван Здонюк.