Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы – оценили масштабы цветочного ажиотажа
Этот праздничный день (как, впрочем, и вечер еще накануне) заиграл десятками цветов и сотнями оттенков. Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы. Огромные букеты и элегантные композиции – тот случай, когда размер не имеет значения. Важны лишь чувства, с которыми этот букет подарен.
Именно сегодня тот самый день в году, когда мужчины всех возрастов стараются непременно сказать своим дамам приятные слова. Ну а цветы – отличное дополнение.
Наш корреспондент Глеб Прокофьев оценил масштабы цветочного ажиотажа.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Это площадка у железнодорожного вокзала Минска. Цветочное сердце столицы. С каждым часом здесь становится покупателей только больше. Но цветов от этого меньше не становится.
Уже с самого утра мужья, папы и юные кавалеры спешили поздравить своих любимых дам. У цветочных прилавков – очереди. Каждый стремится выбрать самый красивый весенний букет.
Выбора нет – такая мужская доля, надо стараться.
Добраться до точек с цветами сегодня было непросто. Всеобъемлющее желание поздравить создало в столице пробки.
Тюльпаны – главный цветочный символ 8 Марта. На торговых прилавках все краски весны: от красных до нежно-розовых, от классических до пионовидных. Главный мужской вопрос: какие выбрать?
– Сложно было определиться с букетом?
– Нет, было несложно. Все предельно просто. Розовые – жене, маме – сиреневые. И еще бабушке чуть-чуть сиреневых.
Вспоминая про форму и содержание, главное – правильно преподнести цветы. Есть у мужчин свои секреты.
– Сложно поразить женщину на 8 Марта?
– Нет, несложно.
– Что для этого нужно сделать?
– Улыбнуться.
В толпе покупателей сегодня и рабочие, и бизнесмены, и даже артисты. Как покорить женское сердце в этот особенный праздник – своим секретом делится популярный исполнитель Иван Здонюк.
Иван Здонюк, певец:
Помимо цветов, подарков, сертификатов, хочется еще очень вкусно поесть, потому что обычно нам готовят женщины, а когда мужчина приготовит для своей любимой девушки, мне кажется, она это оценит.
Женщины любят ушами – но в каждой шутке только доля шутки. Сегодня – только искренние пожелания.
Подробности в видео.