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Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы – оценили масштабы цветочного ажиотажа

08 марта 2025 16:51
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Этот праздничный день (как, впрочем, и вечер еще накануне) заиграл десятками цветов и сотнями оттенков. Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы. Огромные букеты и элегантные композиции – тот случай, когда размер не имеет значения. Важны лишь чувства, с которыми этот букет подарен.

Именно сегодня тот самый день в году, когда мужчины всех возрастов стараются непременно сказать своим дамам приятные слова. Ну а цветы – отличное дополнение.

Наш корреспондент Глеб Прокофьев оценил масштабы цветочного ажиотажа.

Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы – оценили масштабы цветочного ажиотажа-2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Это площадка у железнодорожного вокзала Минска. Цветочное сердце столицы. С каждым часом здесь становится покупателей только больше. Но цветов от этого меньше не становится.

Уже с самого утра мужья, папы и юные кавалеры спешили поздравить своих любимых дам. У цветочных прилавков – очереди. Каждый стремится выбрать самый красивый весенний букет. 

Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы – оценили масштабы цветочного ажиотажа-4

Выбора нет – такая мужская доля, надо стараться.

Добраться до точек с цветами сегодня было непросто. Всеобъемлющее желание поздравить создало в столице пробки.

Тюльпаны – главный цветочный символ 8 Марта. На торговых прилавках все краски весны: от красных до нежно-розовых, от классических до пионовидных. Главный мужской вопрос: какие выбрать?

Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы – оценили масштабы цветочного ажиотажа-6

Сложно было определиться с букетом?
– Нет, было несложно. Все предельно просто. Розовые – жене, маме – сиреневые. И еще бабушке чуть-чуть сиреневых.

Вспоминая про форму и содержание, главное – правильно преподнести цветы. Есть у мужчин свои секреты.

Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы – оценили масштабы цветочного ажиотажа-8

Сложно поразить женщину на 8 Марта?
– Нет, несложно.
– Что для этого нужно сделать?
– Улыбнуться.

В толпе покупателей сегодня и рабочие, и бизнесмены, и даже артисты. Как покорить женское сердце в этот особенный праздник – своим секретом делится популярный исполнитель Иван Здонюк.

Розы и тюльпаны, хризантемы и мимозы – оценили масштабы цветочного ажиотажа-10

Иван Здонюк, певец:
Помимо цветов, подарков, сертификатов, хочется еще очень вкусно поесть, потому что обычно нам готовят женщины, а когда мужчина приготовит для своей любимой девушки, мне кажется, она это оценит.

Женщины любят ушами – но в каждой шутке только доля шутки. Сегодня – только искренние пожелания. 

Подробности в видео.

# 8 Марта # Глеб Прокофьев # Иван Здонюк

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