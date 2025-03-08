Мьянма может получить определенные бонусы от сотрудничества с Беларусью – эксперт

Беларусь и Мьянма выходят на новый уровень сотрудничества и партнерства. Фундамент выстроен, надо двигаться вперед. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент констатировал положительную динамику в развитии отношений, вместе с тем есть значительный нереализованный потенциал. Переговоры были посвящены конкретным проектам, которые предстоит реализовать уже в ближайшее время. Усилить работу необходимо по многим направлениям. Беларусь и Мьянма намерены развивать биржевую торговлю. Как отметил Мин Аун Хлайн, предыдущие 10 лет стороны развивали военно-техническое сотрудничество, что обусловлено географическим положением Мьянмы и должностью, которую нынешний премьер занимал прежде. Сегодня власти Мьянмы заинтересованы в многоотраслевом сотрудничестве с Беларусью. Лукашенко выступил за создание белорусско-мьянманской комиссии по научно-техническому взаимодействию.

Важный акцент в ходе итогового заявления Александр Лукашенко сделал на атмосфере переговоров. Белорусский лидер охарактеризовал разговор как открытый и глубокий. Мьянма готова развивать взаимовыгодное партнерство с учетом суверенных интересов. Что, увы, могут позволить себе не все страны юго-восточного региона Азии.