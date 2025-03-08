Мьянма может получить определенные бонусы от сотрудничества с Беларусью – эксперт
Беларусь и Мьянма выходят на новый уровень сотрудничества и партнерства. Фундамент выстроен, надо двигаться вперед. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент констатировал положительную динамику в развитии отношений, вместе с тем есть значительный нереализованный потенциал. Переговоры были посвящены конкретным проектам, которые предстоит реализовать уже в ближайшее время. Усилить работу необходимо по многим направлениям.
Беларусь и Мьянма намерены развивать биржевую торговлю.
Как отметил Мин Аун Хлайн, предыдущие 10 лет стороны развивали военно-техническое сотрудничество, что обусловлено географическим положением Мьянмы и должностью, которую нынешний премьер занимал прежде. Сегодня власти Мьянмы заинтересованы в многоотраслевом сотрудничестве с Беларусью.
Лукашенко выступил за создание белорусско-мьянманской комиссии по научно-техническому взаимодействию.
Важный акцент в ходе итогового заявления Александр Лукашенко сделал на атмосфере переговоров. Белорусский лидер охарактеризовал разговор как открытый и глубокий. Мьянма готова развивать взаимовыгодное партнерство с учетом суверенных интересов. Что, увы, могут позволить себе не все страны юго-восточного региона Азии.
Дмитрий Швайба, кандидат экономических наук:
Мьянма показала, что она заинтересована во взаимоотношениях с нашей страной, заинтересована во взаимоотношениях со странами, с которыми мы обладаем серьезными доверительными отношениями и союзническим форматом взаимодействия. И это страна, которая вписывается в логистические маршруты – все-таки Индийский океан и приближенность к основным путям перемещения товаров на планете. В этом смысле Мьянма может получить определенные бонусы от сотрудничества с Беларусью и стать своеобразной опорной точкой белорусского экспорта в этот регион.
Беларусь готова работать во всех направлениях. В том числе оказать поддержку на международных площадках. Наша страна является членом Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества.