До +17, возможны слабые туманы – погода в Беларуси на неделю

Республика будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс атлантического происхождения. В середине недели неустойчивую с дождями погоду обусловят фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туманы, гололед. В это время температура воздуха ночью составит от -2 до +5, по югу иногда до +8. Днем прогнозируется в основном от +9 по северу до +17 по югу. Ближе к концу рабочих будней при поступлении прохладных воздушных масс с северо-запада Европы температурный фон понизится. Ночью ожидается от -4 до +2. Днем термометры покажут от +2 до +9. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туманы. Гололед, на дорогах – гололедица.