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До +17, возможны слабые туманы – погода в Беларуси на неделю

08 марта 2025 15:15
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А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе!

До +17, возможны слабые туманы – погода в Беларуси на неделю-2

Республика будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс атлантического происхождения. В середине недели неустойчивую с дождями погоду обусловят фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туманы, гололед. В это время температура воздуха ночью составит от -2 до +5, по югу иногда до +8. Днем прогнозируется в основном от +9 по северу до +17 по югу. Ближе к концу рабочих будней при поступлении прохладных воздушных масс с северо-запада Европы температурный фон понизится. Ночью ожидается от -4 до +2. Днем термометры покажут от +2 до +9. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туманы. Гололед, на дорогах – гололедица.

До +17, возможны слабые туманы – погода в Беларуси на неделю-4
До +17, возможны слабые туманы – погода в Беларуси на неделю-5
До +17, возможны слабые туманы – погода в Беларуси на неделю-6
До +17, возможны слабые туманы – погода в Беларуси на неделю-7
До +17, возможны слабые туманы – погода в Беларуси на неделю-8
До +17, возможны слабые туманы – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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