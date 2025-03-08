В Париже +15, в Москве +10, переменная облачность – погода в Европе

Вот свежий климатический расклад по Европе!
Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду, с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +15 градусов. В Вене облачно с прояснениями, +18, без существенных осадков. В Риме ожидается +20. В Мадриде сохранится умеренное тепло, до +9 градусов. В испанской столице с дождем.
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +17. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +16. 18 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, переменная облачность, возможен кратковременный дождь.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +13 в дневные часы, без осадков. В Вильнюсе +14 со знаком плюс. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +18. Также +18 в Киеве, ясно. В Москве +10, переменная облачность, без осадков.