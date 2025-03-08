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В Париже +15, в Москве +10, переменная облачность – погода в Европе

08 марта 2025 15:15
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Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже +15, в Москве +10, переменная облачность – погода в Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду, с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +15 градусов. В Вене облачно с прояснениями, +18, без существенных осадков. В Риме ожидается +20. В Мадриде сохранится умеренное тепло, до +9 градусов. В испанской столице с дождем.

В Париже +15, в Москве +10, переменная облачность – погода в Европе-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +17. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +16. 18 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, переменная облачность, возможен кратковременный дождь.

В Париже +15, в Москве +10, переменная облачность – погода в Европе-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +13 в дневные часы, без осадков. В Вильнюсе +14 со знаком плюс. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +18. Также +18 в Киеве, ясно. В Москве +10, переменная облачность, без осадков.

# Погода

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