В Париже +15, в Москве +10, переменная облачность – погода в Европе

Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду, с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +15 градусов. В Вене облачно с прояснениями, +18, без существенных осадков. В Риме ожидается +20. В Мадриде сохранится умеренное тепло, до +9 градусов. В испанской столице с дождем.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +17. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +16. 18 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, переменная облачность, возможен кратковременный дождь.