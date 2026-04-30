30 апреля в широкий прокат выходит художественная драма «Одно на двоих»

В широкий прокат сегодня, 30 апреля, выходит художественная драма «Одно на двоих» – новая работа режиссера Ивана Павлова и национальной киностудии «Беларусьфильм». Фильм основан на реальных событиях 2021 года, когда военные летчики майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко ценой собственных жизней увели неисправный Як-130 от жилых кварталов Барановичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их поступок спас десятки людей. Имена обоих навсегда вписаны в историю страны – летчики посмертно удостоены звания Герой Беларуси. Картина сочетает художественный сюжет и документальную точность.

В центре – последние минуты экипажа, их воспоминания, характеры, семьи, путь, который сформировал силу и ответственность мужчин. Съемочная группа работала с архивами, родственниками и сослуживцами, чтобы передать правду о героях. Режиссер называет фильм «исследованием» того, как обычные люди совершают невероятные поступки. Это история о долге, братстве и выборе, который определяет человека.