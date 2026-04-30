В Беларуси объем полученного молока превысил 9 млн тонн в год

В Беларуси производство молока превысило 9 миллионов тонн в год – это почти тонна на каждого жителя. Внутреннее потребление остается высоким, около 247 килограммов, и как рассказали в Минсельхозпроде, к 2030 году планируется выйти на 10,5 миллиона тонн. Но главное – не только объемы. Беларусь последовательно уходит от простой переработки и делает ставку на продукты, которые ценятся на мировом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сырье больше не уезжает за границу в виде обычного молока: весь объем перерабатывается, превращаясь в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Уже работают предприятия, выпускающие концентрат сывороточного белка, а в ближайшие годы появятся мощности по производству концентрата молочного белка – ингредиента, востребованного в спортивном питании, фармацевтике и детских смесях. В перспективе – выпуск гидролизата и лактоферрина, продуктов премиального уровня.

Экономисты отмечают: такие проекты помогают Беларуси не просто удерживать позиции, а встраиваться в глобальные цепочки, где конкуренция высока, а свободных ниш почти нет. Глубокая переработка становится для отрасли не только технологическим шагом вперед, но и возможностью укрепить экспорт и увеличить валютную выручку.