Командно-штабное учение с подразделениями одной из механизированных бригад проходит в Беларуси

Минск традиционно подчеркивает мирный характер своей политики, однако в условиях напряженной международной обстановки вопросы безопасности выходят на первый план. На фоне масштабных конфликтов в разных регионах мира Беларусь последовательно укрепляет собственную обороноспособность – как ключевое условие стабильного развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни на участках местности проходит командно-штабное учение с подразделениями одной из механизированных бригад. Военные отрабатывают перемещение, маскировку, охранение, развертывание на новых позициях, ведение огня артиллерией и противодействие диверсионным группам условного противника.

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Это контрольный срез для бригады за первое учебное полугодие. Проведен большой объем работы в плане боевой подготовке, подготовки органов управления в течение всего полугодия. Особенностью является большой пространственный размах. Вот в то, что реально составляет боевую задачу бригады, мы должны были на этом командно-штабном учении заложить в содержание. Качество войск обозначения мы используем и привлекли как кадровый личный состав, так и военнообязанных, которые были призваны и запасом. Принципиально мы ушли от полигонов, мы вышли на участки местности, и в том числе на этих участках местности мы отрабатываем вопросы совершенствования слаживания с боевой стрельбой.

Учения имеют и исследовательскую задачу – анализ восполнения ресурсов и подготовка личного состава непосредственно в соединениях. Такой подход позволяет максимально приблизить тренировку к реальным условиям. На фоне того, что международные структуры, призванные обеспечивать безопасность, все чаще оказываются бессильны, Беларусь делает ставку на собственную защищенность. Именно поэтому укрепление обороноспособности впервые включено в число приоритетов Программы социально‑экономического развития на 2026-2030 годы. Пятилетка качества возможна только как пятилетка безопасности – и нынешние учения становятся частью системной работы государства по защите национальных интересов.