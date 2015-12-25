Рождество в мире: месса Папы Римского в Ватикане, пляжная вечеринка в Австралии, экскурсия в пещеру в Словении

Более миллиарда католиков во всем мире 25 декабря отмечают праздник Рождества Христова. Главные богослужения прошли в соборе Святого Петра в Ватикане. Участниками рождественской мессы здесь стали свыше 10 тысяч человек. О чем говорил Папа Римский Франциск в своем послании в 2015 году и с какими молитвами праздник встретили в Вифлееме?

Папа Римский Франциск провел богослужение в Ватикане. Чтобы послушать рождественскую мессу, в соборе Святого Петра собрались 10 тысяч человек. Под звуки колоколов и органа понтифик обратился к прихожанам с традиционным посланием «городу и миру». Во время мессы он напомнил еще раз, что Рождество – это время задуматься о том, кто мы есть. Папа также призвал в своей проповеди вновь вернуться к своим главным ценностям – милосердию и состраданию.

Франциск, Папа Римский:

В обществе, так часто опьяненном духом потребления и жаждой наслаждений, богатством и расточительностью, самовлюбленностью и суетой, этот младенец призывает нас к сдержанной жизни, другими словами, к жизни в простоте, последовательности, необходимой для того, чтобы увидеть и понять, что важно.

Прихожане:

Здесь очень волнующая атмосфера. Я нахожусь здесь уже не первый раз, но сегодня все как-то по-особенному. Я чувствую себя взволнованным.

Я не видел ничего более прекрасного. И я ничего не хочу больше, чем то, что есть. Более того, здесь я могу чувствовать себя комфортно, потому что безопасность тут впечатляющая. Это очень здорово.

А вот в Вифлееме, где, по приданию, родился Иисус, масштабы торжеств в 2015 году значительно ограничены. На городской площади традиционная елка, много вооруженных полицейских и совсем немного туристов. Причиной тому стало обострение ситуации на западном берегу реки Иордан. Несмотря на это, атмосфера праздника все же ощущается.

Главную мессу возглавил иерусалимский патриарх латинского обряда. Он призвал христиан не искать спасения от своих бед в эмиграции и молился о прекращении кровопролития на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристка:

Это очень особенное место, потому что здесь родился Христос. Это прекрасно – быть в Вифлееме на Рождество.

Рула Маая, министр туризма Палестинской автономии:

Это место, где родился тот, кто проповедовал мир. Мир – это то, чего мы хотим больше всего для всех народов мира. Наше послание всем в эти дни – это послание мира и справедливости.

Не менее красочно встречают один из главных христианских праздников и в других уголках планеты. И, кстати, везде по-особенному. Так, в Австралии традиционные мероприятия заменили большой пляжной вечеринкой. Дело в том, что сейчас на Зеленом континенте самое начало лета. К слову, именно там начали праздновать Рождество раньше всех на планете.

Туристы:

Солнце, погода, атмосфера. Мне нравится находиться здесь в этот праздник. Дома, в Британии, не выйдешь так на улицу – слишком холодно.

Посмотрите, как здесь прекрасно, какие хорошие условия. Это именно то место, где нужно быть на Рождество. Это замечательный день, все собрались здесь семьями, и это удивительно.

А вот в Словении праздновать Рождество отправились в пещеру – одну из крупнейших в Европе. Двухчасовая пешеходная экскурсия, впечатляющая светомузыка, живые картины. Более того, актеры исполнили библейские сцены, рассказывающие об истории рождения младенца Иисуса. Словом, атмосфера завораживает.

Марьян Батагель, организатор шоу:

Нам понадобилось два месяца подготовки, чтобы показать эту сцену изнутри. В шоу задействованы около 150 актеров, полтысячи артистов, это действительно масштабное событие. Это зрелище и магия, которую мы чувствуем внутри нашей пещеры, действительно уникальная.