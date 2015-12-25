С 25 декабря из Минска в резиденцию Деда Мороза можно добраться на праздничном поезде

Новости Беларуси. Новогоднее путешествие к Деду Морозу. Из Минска в Брест 25 декабря вечером начнет курсировать праздничный поезд. Пассажиров здесь будет встречать Снегурочка, а по дороге путешественников ждет рассказ о традициях и истории новогодних праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе над Бугом гостей встретит автобус, который и доставит их прямиком в поместье сказочного персонажа. Помимо красот Беловежской пущи и резиденции белорусского Деда Мороза на месте можно будет увидеть домик Снегурочки, музей подарков, ветряную мельницу и волшебный колодец. Здесь же находится и поляна сказок, где нужно загадать желание. И, конечно, оно обязательно сбудется.