Молодежь Витебской области презентовала лучшие научные разработки в рамках конкурса «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. Молодежь Витебской области презентовала свои лучшие научные разработки в рамках республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Сферы, в которых могут работать проекты, самые разные: от краеведческой до строительства. Основной плюс большинства из них в том, что их стоимость меньше иностранных аналогов.

Женя Богинов из небольшого Дубровно наукой занимается не первый год. В 2014 году презентовал прибор, который определяет утечку тепла в помещении. На этот раз создал аппарат на радость всем автомобилистам. Новинка от школьника «видит» примеси в бензине или солярке.

Евгений Богинов, ученик средней школы № 1 Дубровно:

Есть те, что на рынке покупаются, но они только для одного бензина. Нашим же можно проверять дизельное топливо и бензин.

Представили свои разработки и экспериментаторы помладше.

Стас аппарат для собственных исследований делал, что называется, из чего придется. Курировал работу юного изобретателя педагог. Причем аналог такого агрегата есть, вот только стоит он не меньше тысячи долларов. Но аппарат – не самоцель проекта. Главное – доказать, что бытовым отходам можно дать вторую жизнь, например, в производстве стройматериалов. И дешево, и экологично.

Станислав Шаровский, ученик средней школы № 35 Витебска:

Мы их сделали из вторсырья, вот здесь показано: опилки, синтетика, бумага. В домах будет намного теплее.

Коллега Стаса по «интеллектуальному цеху» – Артем Овчинников. Ученик восьмого класса той же школы создал автономный мобильный подогреватель. Это своего рода минидуховка: работает где-угодно и на чем придется. В ход для изготовления пошло все: консервные банки, тара из-под кофе, фольга и другие незамысловатые вещи, которые мы смело отправляем в мусорку.

Артем Овчинников, ученик средней школы № 35 Витебска:

Здесь находится нагревательная камера: алюминиевая решетка и нагревательный элемент.

Дмитрий Ротта, учитель физики средней школы № 35 Витебска:

Они изучают вопросы энергосбережения и при этом хотят практически использовать какие-то свои разработки. Поэтому мы часто участвуем в различных конференциях и разрабатываем различные энергоэффективные устройства.

«100 идей для Беларуси» – этот республиканский конкурс аккумулирует лучшие умы молодежи. От одной только Витебской области представлены почти два десятка работ. Возможно, что-то из этих разработок внедрят на промышленной основе. Идей у белорусских ребят немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.