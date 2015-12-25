Шествие Дедов Морозов и Снегурочек по центру Минска завершилось 3D-анимацией на площади Свободы

Новости Беларуси. 25 декабря по случаю Рождества сотни Дедов Морозов «захватили» центральные улицы Минска. Речь о традиционном шествии волшебников. Несмотря на пасмурную погоду, благодаря ярким костюмам и добрым пожеланиям, сказочным персонажам удалось настроить белорусов на праздничный лад.

Предновогодняя неделя по праву считается самой волшебной и насыщенной событиями в году. В то время, как взрослые совершают забег по магазинам в поисках ингредиентов для оливье, дети дописывают письма Деду Морозу. А сам главный новогодний дедушка достает из сундука праздничное облачение и пакует подарки.

Дед Мороз:

Подарочки мы приготовили с внученькой. Всем хорошим мальчикам и девочкам их обязательно принесем в этом году.

Шуба, варежки, посох и белая борода. На праздничную экипировку и наведение новогоднего лоска для встречи со своими коллегами главному Морозу требуется около часа.

Когда сборы закончены, дело остается за малым – добраться до места встречи. Автокарета, конечно, не конная упряжка, но лошадиных сил в ней предостаточно, чтобы точно в срок прибыть на площадь Независимости.

Около восьми сотен помощников Деда Мороза, Снегурочек и Скоморох своими улыбками и хорошим настроением скрашивают путь длиною в полтора километра.

Дед Мороз:

Я и мои 500 помощников торжественно пройдем по главному проспекту нашей любимой столицы.

Необычные костюмы, новые формы и цветовые решения – каждая новогодняя пара стремится выделиться из толпы.

С нескрываемым восторгом Дедов Морозов на площади Свободы встречали как взрослые, так и дети.

Кульминацией и без того насыщенного волшебством шествия стала новинка этого зимнего сезона – 3D-анимация. На фасаде концертного зала «Верхний город» появилось изображение интерактивного Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.