Рождество Христово отмечают православные верующие по всему миру

Центром торжеств традиционно стал Вифлеем. Именно там, согласно преданию, появился на свет Иисус Христос. И именно туда ежегодно съезжаются тысячи паломников, чтобы прикоснуться к святыне и ощутить себя частью всеобщего грандиозного действа. Праздник на святой земле начался с маршей скаутских колонн. В них участвовали дети местных христиан. К ним впервые присоединились представители Коптской и Сирийской церквей. Звуками волынок и барабанов они возвестили о великом празднике многих народов мира – рождении Иисуса.

Основные торжества в России проходили в Храме Христа Спасителя. Праздничную литургию отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На многочасовую Рождественскую службу пришли тысячи верующих. Огромный кафедральный собор с трудом вместил всех желающих. Несмотря на то, что праздник насчитывает более двух тысяч лет, интерес к нему не ослабевает.

Верующая:

Рождество – это великий праздник. Лично для меня это гораздо важнее, чем Новый год, потому что рождение Иисуса, спасителя нашего. Светлый, добрый праздник. Вместе с Русской православной церковью Светлый праздник отмечают Грузинская, Сербская, Иерусалимская церкви, афонские монастыри, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Празднуют также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся Юлианского календаря. Так о Рождестве Христовом возвестили в Ливане христиане-копты.

В Египте же нынешнее Рождество стало одним из самых сложных для верующих Коптской церкви. Они отмечают праздник под усиленной охраной полиции из-за недавнего теракта. В начале января около православного храма в Александрии прогремел взрыв. Трагедия унесла жизни более 20 человек.

Египтянин:

Я хочу призвать всех египтян: мы должны стать едины, объединить наши сердца, наш ум, наши души. Праздник Рождества Христова встретили и на корейском полуострове. Богослужения прошли в ситуации крайней напряженности между югом и севером из-за недавних военных событий. А в Австралии люди отмечают Светлый праздник, даже не смотря на сильное наводнение, охватившее огромную территорию, равную Германии и Франции вместе взятым. Богослужения проходят в православных храмах Сиднея, Канберры, Мельбурна, Брисбена, Аделаиды и в других крупных городах Зеленого континента.