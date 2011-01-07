Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Рождеством Христовым

Светлый праздник Рождество Христово отмечают православные верующие Беларуси. В этот день 2011 лет назад родился Иисус Христос.

12 дней от Рождества Христова до праздника Крещения Господня отмечают Святки, в белорусской версии – коляды. В эти дни принято посещать одиноких, путешествовать по святым местам и дарить подарки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

С великим праздником православных христиан Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. «В рождественские дни мы заново открываем простую истину: там, где нет согласия, доверия и взаимной поддержки – там не будет ни счастья, ни полноты бытия. И если мы хотим изменить жизнь к лучшему, то, прежде всего, должны сохранять духовную мощь и сплоченность нашего народа, воспитывать молодежь на основе традиционных ценностей и идеалов белорусов. Только единство сделает нас сильными, свободными, способными преобразовать мир, станет основой для новых свершений», – говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в труде.