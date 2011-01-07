Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Всех святых в Минске и обменялся подарками с Митрополитом Филаретом

Президент Беларуси побывал в нижнем приделе храма-памятника в честь Иоанна Крестителя, который был освящен в декабре 2010 года, где вместе с Владыкой Филаретом зажег рождественскую свечу.

Глава государства также ознакомился с ходом работ по завершению строительства храма. Священнослужители продемонстрировали Александру Лукашенко свои изобретения.

Храм Всех святых Рождество Христово отмечает впервые. Строительство еще продолжается, но святыню уже окрестили самой современной и уникальной. И не только из-за необычной архитектуры. Хотя сакральное сооружение одно из самых высоких в СНГ – 74 метра. Это первый и пока единственный в стране Храм-мемориал.

В будущем церковь станет общенациональным памятником. В крипте храма соберут землю с полей всех великих исторических сражений в защиту Беларуси. Каждый день здесь будут проходить панихиды в честь тех, кто в разные годы защищал отечество.

Подобной святыни, которая символизирует благодарность и вечную память тем, кто отдал свою жизнь за Родину, раньше не было. Сегодня храм – настоящий символ патриотизма и примирения.

Идея создания такой церкви появилась 30 лет назад. Первый камень заложили в 1991. Архитектурная задумка изначально была неординарной. По форме – это шатер, символизирующий Божию Матерь и Христа, как главу церкви. В 2006 звонница храма обзавелась тремя колоколами. Самый большой, весом пять тонн, от имени Президента. А в минувшем году Александр Лукашенко принял участие в захоронении останков неизвестных воинов в крипте церкви.

Возведение этого сакрального объекта – под личным патронажем главы государства. Поэтому в этом году Александр Лукашенко решил изменить традиции. Обычно на Рождество Президент посещает Свято-Духов Кафедральный собор. На этот раз праздничную свечу белорусский лидер поставил в храме Всех Святых.

По праздничной традиции глава государства и глава православной церкви обменялись подарками. Митрополит Филарет вручил Президенту икону, на которой изображен Иоанн Креститель.

Александр Лукашенко передал в дар православной церкви Евангелие, изданное специально для богослужений. Это так называемое напрестольное Евангелие, которое используется во время литургии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно хочу, как обычно в Рождество поблагодарить Вас, Ваших коллег, Ваших священнослужителей за ту титаническую работу, которую они ведут по сохранению нашего духовного наследства, возрождения, за ту работу, которую они ведут по объединению нашего народа.

Также хочу Вам пожелать, прежде всего, здоровья, крепкого духа, и чтобы мы всегда встречались с Вами в этих храмах.

Также хочу подарить Вам вот эту нужную для Вас книгу. Я думаю, она Вам пригодится в Ваших трудах. Успехов, счастья.

Главе государства продемонстрировали нижний придел храма. Он был освящен в декабре минувшего года в честь Иоанна Крестителя. Стены сакральной комнаты расписаны сценами из земной жизни святого. Кстати, рисунки выполнены российскими мастерами.

Продемонстрировали Александру Лукашенко и работу белорусских строителей. Президент оценил высокое качество работ и отметил, что это пример того, как строить грамотно, разумно и экономично.

Показал Владыка Филарет главе белорусского государства и административное здание храма-памятника. Сооружение стало настоящей эксперементальной площадкой белорусского зодчества. Здесь впервые были внедрены новые ГОСТы.

Протоиерей Феодор Повный, настоятель прихода в честь Всех Святых в Минске:

По нашим ГОСТам здесь должно было стоять только три стола. А это мое ноу-хау. Специалисты посидели здесь и сказали, что очень удобно.

За долгие годы тесной дружбы и сотрудничества с духовенством подобные рождественские визиты, не только традиция, но и еще один светлый повод для встречи. Поэтому беседу Александр Лукашенко и Митрополит Филарет продолжили за праздничным рождественским чаепитием.