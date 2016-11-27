Рождественский пост у католиков начался 27 ноября

Новости Беларуси. Четырехнедельная подготовка к Рождеству 27 ноября началась у католиков всего мира. Пост для верующих – время покаяния. Костел призывает прихожан воздерживаться от искушений, молиться и быть милосердными.

Священнослужители облачились в фиолетовое. Это цвет покаяния. Во время поста в храмах будут служить утренние мессы в честь Пресвятой Девы Марии.

Этот пост – не строгий. Нет жестких ограничений в пище. Для верующих этот месяц – время радостного ожидания праздника.

Обратный отсчет до Рождества начался с зажжения одной из четырех свечей у алтаря. С этого воскресенья у католиков начинается новый литургический год. Рождество они отметят 25 декабря, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.