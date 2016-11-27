Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 27 ноября

Новости Беларуси. Ухудшение погоды обещают синоптики в Беларуси. 27 ноября оранжевый уровень опасности объявлен из-за порывистого ветра. Он несет в страну похолодание.

До минус 5 градусов будут показывать столбики термометров уже в понедельник. На дорогах ожидается гололедица.

По статистике, именно в таких условиях количество мелких ДПТ увеличивается в 2 раза. Связано это и с тем, что многие автомобили пока ездят без зимних шин. Их использование обязательно в Беларуси начиная со следующего месяца, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

С 1 декабря сотрудники ГАИ будут штрафовать водителей, если на автомобиле будут не зимние шины либо остаточная величина протектора будет составлять менее 4 мм. Штраф может составить до 2 базовых величин. Но водители должны понимать, что поменять шины на своем автомобиле необходимо не для того, чтобы инспектор не оштрафовал, а позаботиться о своей безопасности, в том числе о своих близких, которые зачастую сидят в салоне автомобиля.