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На белорусско-литовской границе образовалась очередь: выезда ждут 750 фур

27 ноября 2016 10:56
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Новости Беларуси. Почти 750 большегрузов ждут выезда из Беларуси в Литву. Очередь начала расти еще перед началом выходных. Практически во всех пунктах пропуска на выезд ситуация одинакова.

Для пересечения границы с ЕС сейчас лучше выбирать польское либо латвийское направление. Причина задержек на белорусско-литовской границе не называется.

Напомним, что недавно были проблемы с пропуском легковых авто на польском направлении. У таможенной службы соседней страны случились проблемы с программным обеспечением и из-за этого процедура оформления на границе на время замедлилась, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Очереди на границе Беларуси

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