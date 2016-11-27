На здании посольства Кубы в Минске приспущен флаг в знак траура в связи с кончиной Фиделя Кастро

Новости Беларуси. В знак траура государственный флаг 27 ноября приспущен на здании посольства Кубы в Минске. Наши граждане и кубинцы, проживающие в Беларуси, продолжают нести сюда цветы. В пятницу не стало Фиделя Кастро. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет. На родине команданте объявлен девятидневный траур. Неравнодушны к утрате и граждане Беларуси.

28 ноября в Гаване на площади Революции начнется церемония прощания с Фиделем Кастро. Согласно воле умершего, его тело было кремировано. 4 декабря пепел захоронят в городе Сантьяго-де-Куба. Отсюда начиналось противостояние революционеров режиму Батисто.

Выразить слова поддержки кубинскому народу белорусы могут в книге соболезнований. Она будет доступна на протяжении всей недели, начиная с понедельника с 9 до 18 часов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.