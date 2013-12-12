Рождественский благотворительный книжный аукцион в Национальной библиотеке и благотворительный марафон акции «Наши дети» в «Доме ребенка №1»

Новости Беларуси. Рождественский благотворительный книжный аукцион проходит в Национальной библиотеке. Он собрал многочисленных издателей, известных культурных деятелей, чиновников и зарубежных гостей. Все они принимают участие в не совсем обычных предновогодних торгах. С молотка уходят ... книги. Среди них немало поистине раритетных и эксклюзивных изданий. Деньги, вырученные на аукционе, пойдут на благотворительные цели. Проект организован в рамках ежегодной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С заботой о самых маленьких. Благотворительный марафон акции «Наши дети» подхватили представители белорусского объединения многодетных родителей и городского совета женщин. Сегодня они навестили воспитанников «Дома ребенка №1». В преддверии самых волшебных праздников Рождества и Нового года малышам с особенностями развития вручили детские принадлежности и одежду. А главное — подарили веру в то, что чудеса случаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.