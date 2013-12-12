Тракторный поселок в Минске – идеальный соцгородок 50-х и послевоенная белорусская столица стахановцев

Причудливые малоэтажки, нарядное сталинское «барокко» и типичная советская застройка, дымоходы, бельевые веревки, «урожайные» окна и колоритные балкончики со мхом. У этого рабочего квартала особый шарм. Огромные дворики – как площади. Невольно вспоминаешь: «широка страна моя родная». Идеальный соцгородок 50-х и послевоенный Минск стахановцев.

Судьба рабочего поселка начинается с проходной «Минского тракторного завода». В конце XIX века на его месте раскинулось живописное Антониевское урочище. Земли принадлежали православной церкви и архиепископу Антонию Семашко. В начале 40-х годов XX века здесь было решено построить авиазавод 453. Но война не пощадила полета истребителей. После ее окончания правительство предпочло выпуску самолетов производство тракторов.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Будоўля пачынаецца ў 1945 годзе. І ўжо ў 1948 выпускаецца першы прадукт. Гэта рухавік. У 1951 – першы трактар «Беларус». Пасёлак, па якім мы з вамі сёння будзем гуляць, будаваўся менавіта для супрацоўнікаў гэтага завода. І фактычна самі будучыя супрацоўнікі завода будавалі для сябе жыллё.

Традиция «заводских районов» появилась еще в XVIII веке в Англии. В Советском Союзе тенденцию соцгородков подхватили с 30-х годов XX века. На стройку Тракторного поселка съезжались белорусы со всех деревень и селились в землянках. Но основной рабсилой были пленные немцы.

Постепенно район заполнялся типовыми двух-, трехэтажками. 13 разнообразных кварталов формировались вдоль главной артерии поселка – улицы Олега Кошевого. И хоть руководил проектом признанный мастер неоклассицизма Зиновий Розенфельд, планировку района отчасти приписывают и другим авторам.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

5 тысяч чалавек працавалі на гэтай будоўле, менавіта ваеннапалоных. Гэта былі не толькі немцы, але і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцеў. Умовы працы былі вельмі цяжкімі, людзі былі размешчаны ў недабудаваных бараках таго самага авіазавода. І многа з іх загінула ўжо пад час будоўлі ад цяжкіх хваробаў, ад недаяданняў.

Цікавыя успаміны, што было не толькі зброчнае, цяжкое, але і светлае. Былі гурткі драматычныя, аркестры.

Сапраўды, над праектамі працавалі, магчыма, нямецкія архітэктары. Надта падобны гэты пасёлак на нямецкія прыгарады.

От выхода метро станции «Тракторный завод» начинается бульвар. Когда-то это место было культурным центром заводчан. Аллею украшали декоративные скульптуры спортсменов. Здесь любили отдыхать и встречать праздники тракторостроители. Вы удивитесь, но сохранилась возле бульвара и площадка для игры в городки. Так что, если хотите сбить «колодец», отправляйтесь в поселок.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Можна ўявіць сабе працаўніка трактарнага завода, які паднімаецца раніцай, ідзе па бульвары, названым у яго гонар, праходзіць алею, дзе абазначаны ўсе медалі, ордэн, які атрымаў завод за ўсю сваю гісторыю, і падыходзіць да прахадной, упрыгожанай вялізарнымі ардэнамі таксама.

Экскурсию по Тракторному поселку начнем с проспекта Независимости в миниатюре. Бульвар в 40 метров – парадная застройка в лучших традициях ампира. Рельефные вазы, пилястры, лавровые венки, башенки со шпилями. Торжественное убранство притягивает взгляд. Хочется рассматривать роскошный декор. В основном здесь получало квартиры руководство завода, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Полукруглые стеклянные арки на первых этажах зданий создавали специально под магазинчики и другие бытовые службы. 18-й дом по улице Кошевого вполне мог бы прописаться на минском Бродвее. Вас встречают очаровательные скульптуры львят, здесь раскинулся мини-парк с лавочками и детскими площадками. Когда-то квартирантов этого дворика радовал и фонтан.

Символов советской эпохи в поселке сохранилось немало. Заглянем во двор 31-ого и 35-ого домов на улице Стахановской. Здесь заселяли ударников производства. Торжественные четырехэтажки, богатая лепнина – настоящий амфитеатр под открытым небом. Именно здесь сохранилась милая скульптура гипсовых медвежат с бочонком меда – бывший фонтан.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Тут мы бачым такую забаўную скульптуру: хлопчык на самакаце, а за ім – касмічная ракета. Нажаль, далёка не ўсе з іх захаваліся, а менавіта яны прыўносяць штосьці сваё, вельмі каштоўнае, у атмасферу гэтага пасёлка.

До 90-х годов красовались скульптурные портреты и в Пионерском сквере. Сегодня на его месте строят православную церковь Иоанна Предтечи.

Эксклюзивная лепнина украшает 2-й дом по Стахановской. Правда, живописные русалки с Посейдоном появились на фасаде раритетного дома лишь в 2000-ых годах, когда в здании разместился магазин аквариумов. Новая компания отлично вписалась в стиль неоклассицизма. Интересно, что улица передовиков – еще и центр инфраструктуры Тракторного поселка.

Всего в нескольких шагах друг от друга находятся милиция, поликлиника и физкультурно-оздоровительный центр, в котором в 50-е устраивали эстафеты среди лучших спортсменов завода.

Поселок удивляет и вдохновляет на каждом шагу.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Сапраўды, гэты пасёлак вельмі зручны для жыхароў. Нават нягледзячы на тое, што тут ёсць вялікія транспартныя вузлы, яшчэ ёсць аўтобус № 43, які развозіць жыхароў па гэтых вузенькіх вулачках.

Непривычная для Минска тишина сопровождает эти дома. Уютные широкие дворы поселка – особый мир. Раньше все постройки отапливались печами. Сегодня о былых временах напоминают лишь трубы. Радует местных жителей и богатое озеленение. Его проектировали особенно тщательно из-за плохой экологии промышленного района.

А вот настоящий уголок минского Прованса – улица Чеботарева – самая старинная и выразительная. До 70-х годов горожане знали ее как Промышленную. Поросшие мхом крыши, фонари на проволоке, кованные и деревянные балкончики, лоджии с цветами – визитки улицы. На карте поселка дома на Чеботарева появились в конце 40-х. О безысходной судьбе квартала молчит сегодня заброшенный детский сад. На его месте вскоре вырастет первая 7-этажка, куда переселят жителей.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Вуліца Чабатарова будавалася па так званых тыпавых пректах. Былі прыменены новыя для таго часу будаўнічыя матэрыялы ўзамен традыцыйнай цэглы, каб з’эканоміць традыцыйныя будаўнічыя матэрылы. З-за гэтага не ўсе дамы, на жаль, былі пабудаваны якасна.

Менавіта яна знікне першай у гэтым пасёлку. Справа ў тым, што ўжо гатовы праект перабудовы і адбудзецца дэмантаж ўсёй гэтай двух-, трохпавярховай забудовы. Таму я раю ўсім туд пабываць як мага хутчэй.

Свой облик улица Чеботарева не изменила с конца 40-х годов. Единственное отреставрированное здание – прямо напротив заброшенного сада. Яркий аргумент долголетия послевоенной архитектуры.

Эхо былой жизни соцгородка витает и на переулке Щербакова. В этом здании когда-то собирались юные техники тракторного завода. К слову, улицы Щербакова и Клумова – типичная хрущевская застройка. Удачно «припудренные» старожилы – еще одно свидетельство грамотной реставрации взамен сноса.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Апошнім часам пасёлак трактарнага завода прыцягвае ўвагу творчых людзей. Я сам асабіста ведаю мастакоў, якія па-пранцыповаму жаданню вырашылі пасяліцца менавіта тут. Сам раён ператвараецца ў прыемны такі мастацкі асяродак. Фактычна ён мае патэнцыял стаць беларускім Тахілесам, як раён мастакоў у Берліне.

Высокая башня на продолжении улицы Кошевого – главный акцент поселка, она гармонично сочетается с фасадом тракторного завода. Раньше в большом комплексе этого ансамбля размещался Дом культуры с кружками для рабочих. Новый корпус дворца реконструировали в 2000 году. В советские времена минчане знали это здание, как кинотеатр «Восход».

Роман Абрамчук, экскурсовод:

ЦІкава, што ў газеты таго часу, канца 40-х гадоў, паступалі скаргі ад кіраўнікоў гэтых самых гурткоў у Доме культуры, што рабочыя не хочуць прыходзіць на заняткі, не цікавяцца культурай, а проста разносяць па дамах інструменты, інвентар.

Спарва ў тым, што ў Мінск, да і ва ўсе беларускія гарады, пасля вайны з’язджаецца велізарная колькасць вяскоўцаў, людзей, якія пачынаюць адбудоўваць гарады. І вось ім даволі доўга прышлося пражыць, каб уліцца ў гарадское асяродзе. Цікава, што гэтую сацыяльную перамену падрабязна разглядзеў нямецкі прафесар Томас Бон. У сваёй манаграфіі ён назваў Мінск узорным горадам сацыялізму. Таксама цікава, што менавіта гэты пасёлак, Трактарны пасёлак, ён называе адным з прыгожых, самых прыгожых куткоў нашага горада.

Старинные здания поселка – свидетели былой эпохи и судеб – жертвы плана необходимой реконструкции. На их месте вырастут новые 7-этажки. Первыми будут снесены дома № 18 и № 16 по улице Чеботарева. Здесь пройдет четвертая линия метро, которая свяжет Серебрянку и тракторный завод. Жаль, время стирает с карты города уникальную архитектуру. Есть время насладиться ею сейчас.