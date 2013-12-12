В гомельский женский монастырь для поклонения доставлен Чудотворный образ Божией Матери «Скоропослушница»

Новости Беларуси. Гомельчане получили возможность поклониться иконе, написанной на святой горе Афон более века назад. В 1909 году образ Божией Матери «Скоропослушница» был принесен в дар старой церкви в небольшой деревне Дубровка Добрушского района.

Привезенная из Греции в Гомельский район она пережила времена гонений на церковь. Сегодня продолжает помогать приходящим к ней со своими мольбами верующим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игуменья Вера, настоятельница Свято-Тихвинского женского монастыря Гомеля:

В храме был устроен зерносклад и эта икона служила засеком на зерноскладе. И однажды люди, которые там ходили, увидели, что икона плачет. После этого знамени икону забрали. От нее имеется несколько чудесных знамений, когда исцелился один местный житель от опухоли руки. Также имеется случай исцеления больного мальчика от лейкемии.

Поклониться иконе можно будет на протяжении двух недель. Образ находится в Храме Святой Блаженной Матроны Московской Гомельского Свято-Тихвинского женского монастыря.