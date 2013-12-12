12 декабря в Минске прошли большие учения по ликвидации последствий возможного стихийного бедствия

Новости Беларуси. Улицы Минска заполонят автомобили МЧС, ГАИ, «скорой» и даже военных. Однако их появление не должно пугать. В городе 12 декабря состоятся большие учения по ликвидации последствий возможного стихийного бедствия. Все экстренные службы отработают слаженность действий.

Условия работы будут максимально приближены к реальным. По легенде, в Беларуси сегодня сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Всего учения пройдут в 7 точках страны. Кроме Минска задействуют территории Пинского, Оршанского, Жлобинского, Лидского, Борисовского и Могилевского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Генеральная репетиция зимы. Сегодня днем улицы Минска заполонили автомобили МЧС, ГАИ, «скорой» и даже военных. В городе прошли масштабные учения по отработке действий всех экстренных служб на случай сложных погодных условий. По легенде, сегодня в столице сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Для того, чтобы стихия не застала врасплох, условия работы были максимально приближены к реальным. Сразу в нескольких точках города было перекрыто движение. На дороги вышла современная уборочная техник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.