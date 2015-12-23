Рождественская ярмарка Белкоопсоюза пройдет в Минске в эти выходные

Рождественская ярмарка Белкоопсоюза, посвященная рождественским и новогодним праздникам, открывается в эти выходные в Минске. В ней примут участие более 40 организаций торговли системы Белкоопсоюза. Длина торговых рядов – более 800 метров. На ярмарке будет представлен широчайший ассортимент продукции: мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия, кулинарная продукция собственного производства.

Также на ярмарке будет представлен широкий ассортимент непродовольственных товаров в новогодней тематике. Покупатели могут приобрести эти товары по самым выгодным ценам. Подробнее о ярмарке рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Владимир Шибеко, начальник управления торговли Белкоопсоюза и Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза.