В Минске открылись ёлочные базары: сколько стоят живые ели и почем искусственные?

Новости Беларуси. Операция «Ёлка»! До нового года – чуть больше недели, а значит, самое время подумать о главном атрибуте самого народного праздника. Сегодня по всей стране открылись елочные базары, но, по традиции, есть и те, кто обходит их лесом. Так чем же может обернуться такая самостоятельность и стоит ли овчинка выделки, задумалась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Елки нынче не только в цене, но и законе. Эти зимние дни для лесной охраны одни из самых жарких.

Вдоль дорог более трехсот контрольных постов. Остановить могут любую машину, так что похитить и вывезти зеленую красавицу весьма проблематично, а главное чревато.

Евгений Ашаев, начальник Гродненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Предусмотрена за данное нарушение ответственность до 50 базовых величин и ущерб за каждую изъятую ёлку – 180 тысяч белорусских рублей.

То ли штрафы, то ли попросту совесть… Но елочных браконьеров из года в год все меньше.

На страже природы Анатолий Иванович почти сорок лет. Говорит, если раньше нарушителей ловили десятками, то теперь такие случаи единичны. Видимо, овчинка выделки не стоит. Тем более заполучить новогодний символ легко легально. В том же лесничестве.

Впрочем, можно сделать выбор и в строну более долговечного дерева. Пусть и искусственного. В этой новогодней секции ели на любой вкус и цвет.

Марина Муратикова, продавец:

Диапазон цен варьируется. Среднеходовая елочка на 15 см от белорусского производителя стоит 800 – 900 тысяч. Украинская будет стоит 1 – 1, 2 млн. Китайская 1,2 – 1,5 млн.

Но, несмотря на этот искристый модерн, традиции не выходят из моды.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Такая хмурая погода не совсем навевает новогоднее настроение. Но достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять: праздник к нам все-таки приходит. Хотя бы потому, что сегодня заработали настоящие елочные базары.

Первый день торговли вышел не комом. Эта торговая опушка, впрочем, как и другие, работает с 10 утра до 7 вечера. Без выходных. Вплоть до 31 декабря.