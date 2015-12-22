Дом семейного типа открылся в деревне Сокольничи Могилевской области

Новости Беларуси. Новоселье в канун Нового года. В новеньком двухэтажном коттедже в деревне Сокольничи Могилевской области поселилась большая и дружная семья Голотовских. У родителей-воспитателей пока пятеро детей. Трое из них приемные. Но уже в ближайшее время в большую семью возьмут еще несколько ребят. В этом доме все условия для комфортной жизни и воспитания детей.

Андрей Баларченко, воспитанник детского дома семейного типа:

Это моя комната. Кровать удобная. Мои медали за первое и второе место. Думаю организовать свою команду.

Кристина Козлова, воспитанница детского дома семейного типа:

2016 год мы будем праздновать здесь. Мы нарядим елку, накроем праздничный стол и будем отмечать праздник большой семьей.

В Могилевской области этот дом семейного типа уже 49-й по счету. Полностью уйти от интернатных учреждений – задача не одного дня. Тем не менее, Могилевщина — наиболее успешный в этом смысле регион. 8 из 10 детей, которые по различным причинам остались без родительского тепла, проживают сейчас в домах семейного типа или опекунских семьях.