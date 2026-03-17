От робототехники до прямого авиарейса. Юрий Селиверстов рассказал об итогах визита в Пермский край

От увековечивания памяти о трагических страницах нашей истории до укрепления современных связей с зарубежными партнерами – Беларусь бережно бережет свои корни и развивает сотрудничество. У Гомеля появится новый побратим за Уралом. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов завершил двухдневный визит в Пермский край. Дипломат привез не только промышленные контракты, но и важные гуманитарные договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пермь и Минск возобновляют прямое авиасообщение, а Гомель и столица Прикамья наладят побратимские связи. В Перми умеют не только дружить, но и работать. Посол побывал в научно-образовательном центре мирового уровня «Рациональное недропользование», где куется промышленная мощь региона.

Еще одна сфера интересов – высокие технологии. Посол увидел, как работают пермские роботостроители. Компания «Роботех» – лидер в своей нише. И белорусские заводы уже оценили их продукцию. Кроме того, Юрий Селиверстов провел встречу с губернатором пермского края Дмитрием Махониным. Обсудили сотрудничество в сферах промышленности, логистики и культуры.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

На сегодня с учетом необходимости повышать производительность, увеличивать и качество, и объемы производства, роботы – это то, что наше правительство ставит во главу угла для того, чтобы это можно было делать. Поэтому они сотрудничают с белорусскими предприятиями. Мы посмотрели, как это выглядит. Это достаточно перспективное направление. Посетили центр становления. Достаточно интересно выстроена работа, потому что понятно, что и станки с программным управлением, и роботы, конечно, они требуют обучения персонала. Сегодня мало просто купить этот аппарат. Нужен человек, который будет уметь на нем работать и самое интересное – задавать ему ту программу, которая позволяет роботу делать продукцию и производить какие-то работы.