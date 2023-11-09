Подростки – большие идеалисты. До какого возраста воспитание ребёнка наиболее эффективно?

Тамара Давидович, семейный психолог:

Хочу сказать о том, что все, что вы хотите сказать вашим детям, лучше сказать до 10-11 лет, потому что потом – это бананы в ушах. Потому уже после 20 пробуйте, раньше – очень вряд ли они вас будут слышать. Подростки – очень большие идеалисты. Это, кстати, одна из причин, почему популярна аниме-культура, потому что там персонажи именно такие – очень конкретные и понятные. Если они за справедливость, то они прямо каждой своей клеточкой за нее. В голове у подростка создать такой мир так же реально. Он искренне не понимает, почему учитель, например, который пришел, позволяет какие-то себе вещи. Он не видит в учителе человека, видит в нем идеал, которому тот должен соответствовать. Если вдруг происходит так, что этого соответствия нет, для подростка это повод: не буду, что это такое? Что это ты мне втираешь, условно говоря, одно, а сам? Нет. Потому что период такой, обострены все эти вещи.

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