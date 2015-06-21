Ровно половина совместно нажитого имущества: немец распилил Opel, iPhone и телевизор

Новости Германии. За отношениями этой пары наблюдают, без преувеличения, в разных уголках мира. После развода бывшей жене полагалась половина совместно нажитого имущества, и мужчина в стремлении насолить своей «бывшей» не пощадил даже плюшевого мишку.





Все имущество, нажитое совместно, житель Германии распилил циркулярной пилой. Автомобиль Opel Astra, iPhone, кровать, телевизор, стол и стулья, бытовые предметы – ничего не ускользнуло от мстительного супруга. Процесс «распила» он снял на видео и выложил ролик в интернет. В нём он поблагодарил Лауру за двенадцать «великолепных» лет совместной жизни и заметил: «ты действительно заслужила половину. Поздравления моему преемнику».