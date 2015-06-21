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Ровно половина совместно нажитого имущества: немец распилил Opel, iPhone и телевизор

21 июня 2015 10:48
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Новости Германии. За отношениями этой пары наблюдают, без преувеличения, в разных уголках мира. После развода бывшей жене полагалась половина совместно нажитого имущества, и мужчина в стремлении насолить своей «бывшей» не пощадил даже плюшевого мишку.

Все имущество, нажитое совместно, житель Германии распилил циркулярной пилой. Автомобиль Opel Astra, iPhone, кровать, телевизор, стол и стулья, бытовые предметы – ничего не ускользнуло от мстительного супруга. Процесс «распила» он снял на видео и выложил ролик в интернет. В нём он поблагодарил Лауру за двенадцать «великолепных» лет совместной жизни и заметил: «ты действительно заслужила половину. Поздравления моему преемнику».

Ровно половина совместно нажитого имущества: немец распилил Opel, iPhone и телевизор -1



Свои половины имущества мужчина выставил на продажу на аукцион eBay. Половина зеленого Opel Astra 1996 года выпуска, например, предлагается на аукционе по сходной цене в 59 евро, при этом зарегистрировано уже 27 желающих ее приобрести. Аукцион продлится около недели.

Ровно половина совместно нажитого имущества: немец распилил Opel, iPhone и телевизор -3

Что сделала Лаура со своей «половиной», не сообщается.

Ровно половина совместно нажитого имущества: немец распилил Opel, iPhone и телевизор -6

Минувшей весной мы рассказывали драматичную историю мести, которая произошла в Японии: девушка отомстила неверному бойфренду, утопив в ванной все его брендовые гаджеты. Девушка решила «захоронить» всю технику фирмы Apple своего бойфренда после того, как узнала о его измене.

Обманутая девушка сложила «яблочные» телефоны, планшеты и прочую технику в ванну и утопила их в мыльной воде (фото здесь).

# общество # Фотофакт # Бытовая техника

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