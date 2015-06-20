Патриарх Кирилл провел торжественное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе 20 июня

Новости Беларуси. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 июня в Свято-Духовом кафедральном соборе провел торжественное богослужение. А затем стал почетным гостем на открытии нового духовно-образовательного центра. Приезд Главы Русской православной церкви на белорусскую землю — событие знаковое для всех верующих.

Сегодня во время литургии Патриарх вместе с верующими молился, в том числе и за мир, в частности, в Украине.

Священник Сергий Орлов, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Церковь как мать, конечно, с ужасом относится к тому, что дети межу собой воюют. И это огромная боль. И церковь пытается примирить те народы, которые являются ее детьмии, по сути. Для всех, конечно, это огромная трагедия, что церковь Украины, откуда пришло вообще на русские земли пришло православие, сейчас и церковь, и народ находятся в этом ужасающем положении. Патриарх возглавляет Русскую православную церковь — мы ее часть. Это воссоединение семьи.

Неспроста Патриарх Кирилл назвал сегодня Беларусь драгоценным камнем в короне православных народов. Беларусь ассоциируется, в том числе и с многочисленными белоснежными храмами. Но и на белорусских землях в последние годы православие действительно переживало настоящие расцвет. За 20 лет количество храмов и приходов здесь увеличилось в 5 раз. И это, конечно, сложно представить без колоссальной помощи со стороны государства.

В Беларуси церковь и государство связывают поистине тесные и благодатные отношения. Один из показательных примеров этому — новый духовно-образовательный центр. Создавался он при непосредственной поддержке государства. Сегодня после окончания службы Патриарх Кирилл принял участие в его открытии, а также освятит храм в честь святителя Кирилла Туровского. В новом комплексе разместится Минская духовная академия. Там будут готовить богословские кадры высшей научной квалификации. И планируется, что комплекс станет центром реализации просветительских, культурных и молодежных программ.

Архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной академии:

Начинался он строиться по благословению Митрополита Филарета. Поддержку, строительство этого комплекса оказывал Президент Республики Беларусь, сюда направлялись значительные средства, без которых, конечно же, все это не смогло бы быть построено.