20 июня – изменения в расписании движение городского транспорта в районе площади Победы

Новости Беларуси. Информация для пассажиров общественного транспорта. В связи с возложением Патриархом Московским и всея Руси Кириллом венка к монументу Победы завтра, 20 июня, ориентировочно с двух до трёх часов дня изменятся трассы некоторых автобусных маршрутов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, автобусы №100, 115Э и 300Э проследуют без остановок по проспекту Независимости, улицам Янки Купалы, Первомайской, Змитрока Бядули и Козлова.

Автобусы №18 и 26 будут курсировать по улицам Захарова, Первомайской, Змитрока Бядули, Козлова и проспекту Машерова с выполнением остановочных пунктов «Козлова» и «Проспект Независимости».