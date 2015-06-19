Прямой эфир

20 июня – изменения в расписании движение городского транспорта в районе площади Победы

19 июня 2015 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Информация для пассажиров общественного транспорта. В связи с возложением Патриархом Московским и всея Руси Кириллом венка к монументу Победы завтра, 20 июня, ориентировочно с двух до трёх часов дня изменятся трассы некоторых автобусных маршрутов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, автобусы №100, 115Э и 300Э проследуют без остановок по проспекту Независимости, улицам  Янки Купалы, Первомайской, Змитрока Бядули и Козлова.

Автобусы №18 и 26 будут курсировать по улицам Захарова, Первомайской, Змитрока Бядули, Козлова и проспекту Машерова с выполнением остановочных пунктов «Козлова» и «Проспект Независимости».

# общество # Транспорт Минска

Другие новости рубрики

Все новости
«ВКонтакте» отключила MDK от биржи рекламы после циничной шутки о Фриске
19 июня 2015 18:07

«ВКонтакте» отключила MDK от биржи рекламы после циничной шутки о Фриске

19 июня в Минске подвели итоги республиканского конкурса «Участковый инспектор, который мне помог»
19 июня 2015 17:38

19 июня в Минске подвели итоги республиканского конкурса «Участковый инспектор, который мне помог»

Под Гродно 19 июня перезахоронили найденные останки узников концлагеря «Шталаг 324»
19 июня 2015 17:29

Под Гродно 19 июня перезахоронили найденные останки узников концлагеря «Шталаг 324»