Помните девушку, которая нашла родителей спустя 20 лет благодаря парню? Пара поженилась

Нашедшая родителей спустя 20 лет Юлия Моисеенко вышла замуж за парня, который помог ей воссоединиться с семьей.

20 лет назад 4-летняя девочка Юля потерялась в электричке Минск-Осиповичи. Все это время родители ничего не знали о судьбе дочери.

Фото: instagram.com/bezpdd_2_0

Найти родителей Юлии, которая все это время жила в России, помог Илья. Она рассказала возлюбленному, что ничего не знает о своей настоящей семье. Молодой человек решил действовать и просто написал в поисковике «пропала Юля». Так он узнал о судьбе девушки и помог ей встретиться с родственниками.