Андрей Гузель: наша цель – развивать белорусскую музыкальную индустрию

Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:

Мы постоянно этим занимаемся. И когда мы приезжали в рамках марафона по Беларуси, уже знали, кто там будет, мы со всеми знакомы. Мы их уже приглашаем в наши проекты и уже работам с ними. Потому что это наша задача.

В принципе, это цель «Музыкальной медиакомпании» – поднять и развивать белорусскую музыкальную индустрию. Есть радиостанция «Супер-FM». Мы ее развиваем, и наша задача была в том, чтобы в эфире радиостанции не было только какое-то минимальное количество белорусских песен, сколько просят, либо рекомендует регулятор. Мы сказали: давайте больше, давайте максимально транслировать белорусскую музыку. И с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что есть очень много артистов, которые даже не знают, как попасть на радио. Они успешные в интернете, на цифровых площадках. Они ни разу не выступали ни на каких концертах. И мы решили. Я говорю: Виталик, давай проштудируем всю музыкальную индустрию, весь интернет, увидим, кто что выпускает, какие песни.

И мы 20-25 артистов нашли, начали им всем писать. Мы говорим: здравствуйте, мы «Супер-FM», новая радиостанция, давайте мы ваши песни будем в эфире крутить. Все, во-первых, удивлялись: как, сама радиостанция нам написала. Во-вторых, мы говорим: дайте нам всю необходимую информацию, мы подадим ваши песни в общую базу музыкальных треков, чтобы все радиостанции могли ваши песни крутить. Люди: да ладно, не может быть, конечно.

Более того, например, 1 января мы делали концерт во Дворце Спорта, тоже «Супер-FM», дискотека. И мы говорим: вы у нас в эфире уже, мы этим очень дорожим, давайте вы у нас выступите на концерте. И артисты нам писали: «Как выступите, вживую? А я ни разу не выступал. А что надо делать?» То есть понимаете, люди делают песни, выпускают их, эти песни популярны, эти песни играют на радио, а люди даже не думают, что им надо выступать и заниматься репетиционным процессом. Безусловно, мы их не могли взять, потому что нет опыта.