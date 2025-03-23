В Минске высадили аллею в преддверии 80-летия Великой Победы

Первые весенние инициативы по благоустройству уже реализуются по всей стране. Так в Минске на пересечении улиц Тимирязева, Кальварийской и Максима Танка в память о героях освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков была заложена липовая аллея, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это совместный проект молодежных советов при Минском городском совете депутатов и при Совете Республики Национального собрания. Желающих приобщиться к созидательному труду немало. Инициативу поддержали работники «Зеленстроя» и делегация из Нижнего Новгорода. Все вместе высадили 40 деревьев. Молодежь активно включается в работу по благоустройству, демонстрируя свою любовь к родному городу и желание сделать его еще краше.

Марта Мирейко, член Молодежного совета: Высадка аллеи в преддверии 80-летия Великой Победы. Мы ее заложили и искренне верим и надеемся, что и следующее поколение нашего совета, наши дети и внуки будут приходить сюда и оценивать тот вклад, который мы сделали в развитие города.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Разработана концепция по высадке аллеи, здесь их будет несколько, более 400 деревьев, хороший для наших молодых людей стимулирующий повод. Мы помним наших всех мирных граждан, которые погибли от рук фашистов, поэтому приурочили начало именно этой высадки аллеи в дань памяти всех тех, кто погиб в этой войне.

Мероприятие стало данью уважения тем, кто отдал свои жизни за Родину, и подчеркнуло преемственность поколений в деле сохранения исторической памяти.