Прямой эфир

В Минске высадили аллею в преддверии 80-летия Великой Победы

23 марта 2025 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первые весенние инициативы по благоустройству уже реализуются по всей стране. Так в Минске на пересечении улиц Тимирязева, Кальварийской и Максима Танка в память о героях освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков была заложена липовая аллея, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске высадили аллею в преддверии 80-летия Великой Победы-2

Это совместный проект молодежных советов при Минском городском совете депутатов и при Совете Республики Национального собрания. Желающих приобщиться к созидательному труду немало. Инициативу поддержали работники «Зеленстроя» и делегация из Нижнего Новгорода. Все вместе высадили 40 деревьев. Молодежь активно включается в работу по благоустройству, демонстрируя свою любовь к родному городу и желание сделать его еще краше.

В Минске высадили аллею в преддверии 80-летия Великой Победы-4

Марта Мирейко, член Молодежного совета:
Высадка аллеи в преддверии 80-летия Великой Победы. Мы ее заложили и искренне верим и надеемся, что и следующее поколение нашего совета, наши дети и внуки будут приходить сюда и оценивать тот вклад, который мы сделали в развитие города.

В Минске высадили аллею в преддверии 80-летия Великой Победы-6

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Разработана концепция по высадке аллеи, здесь их будет несколько, более 400 деревьев, хороший для наших молодых людей стимулирующий повод. Мы помним наших всех мирных граждан, которые погибли от рук фашистов, поэтому приурочили начало именно этой высадки аллеи в дань памяти всех тех, кто погиб в этой войне.

Мероприятие стало данью уважения тем, кто отдал свои жизни за Родину, и подчеркнуло преемственность поколений в деле сохранения исторической памяти.

# Артем Цуран # Государственная политика # День Победы

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Гузель: наша цель – развивать белорусскую музыкальную индустрию
23 марта 2025 07:55

Андрей Гузель: наша цель – развивать белорусскую музыкальную индустрию

Как создавался «Марафон единства» и о белорусской эстраде – большой разговор с Андреем Гузелем
23 марта 2025 07:55

Как создавался «Марафон единства» и о белорусской эстраде – большой разговор с Андреем Гузелем

Александр Лукашенко поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником
23 марта 2025 07:48

Александр Лукашенко поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником