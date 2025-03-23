Как создавался «Марафон единства» и о белорусской эстраде – большой разговор с Андреем Гузелем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании». Что нужно артисту, чтобы стать звездой?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как ты выбираешь себе или подбираешь себе будущих звезд? Андрей Гузель, директор «Музыкальной медиакомпании»:

В разные времена, в разные какие-то этапы развития музыкальной индустрии в нашей стране и, возможно, в Советском Союзе были разные подходы. Потому что разные были инструменты продвижения. В какой-то момент, чтобы стать популярным, например, в постсоветском пространстве, нужно было просто сделать так, чтобы твоя песня играла везде. На радио, в поезде, по телевизору, а возможно, даже один раз прозвучать в «Песне года» по телевизору. И ты известен на весь Советский Союз. Поэтому подходы к выбору артистов в каждое время разные. В наше время действительно нужно обладать каким-то чутьем. Я так скажу, что сегодня очень многое зависит от самого артиста. От того, что он делает, хочет он того или не хочет. Мимо нас проходят очень много сегодня имен, очень много талантливых ребят, которые умеют петь, которые говорят, что умеют петь, которым говорят, что они умеют петь. Но просто уметь петь не достаточно. Надо обладать харизмой, надо обладать огромным желанием, надо очень много трудиться, не оглядываться, а просто идти на пролом к своей цели.

Александр Осенко:

А ты можешь так, посмотрел на человека и сказал, вот с него толк будет? Андрей Гузель:

Можно понять. Вопрос, насколько долго он останется перспективным либо успешным. Потому что очень сложно перебороть болезнь медных труб, знаете, когда тебя все узнают. Александр Осенко:

Звездную болезнь, да? Андрей Гузель:

Да, совершенно верно. Когда тебя все узнают, ты думаешь, что ты сам всего добился, не обращая внимания на команду, на те ресурсы, энергию, силы и время, которое было потрачено на этого артиста. Чем занимается продюсер?

Александр Осенко:

Где учат на продюсера? Андрей Гузель:

Кто такой продюсер? Вообще, в принципе, в каждой стране это звание или должность, или профессия по-разному трактуется. В нашей стране продюсер – тот человек, который продумывает стратегию развития артиста, занимается его продвижением, формирует его образ, стиль, концепцию и делает так, чтобы он был востребованным, популярным. Организовывают какие-то его административные вопросы, связанные с заключениями контрактов, с какими-то переговорными процессами с телеканалами, чтобы его пригласили в тот или иной проект. Поэтому научиться этому сегодня, наверное, не так-то просто. Скорее всего, продюсеры в нашей стране – это те люди, которые обладают коммуникационными данными, неплохие организаторы тех или иных проектов. И, в принципе, понимают, как устроены организационные процессы. И те люди, которые любят музыку, наверное. Бывает зачастую, что продюсеры – это те, кто пишет песни. Вот я написал песню, одну, две, три, нашел мальчика либо девочку, которые эти песни будут петь, и буду говорить, что я буду заниматься тобой, продюсировать, писать тебе песни, ты будешь популярным. Поэтому четкой какой-то инструкции, что должен делать продюсер, нет. Наверное, самый главный результат, который показывает продюсер, – его артисты востребованы либо не востребованы. Александр Осенко:

Коммуникации должны быть. А все-таки опыт, договориться с теми же телеканалами, с композиторами, аранжировщиками и прочее, прочее, прочее. Это еще колоссальный опыт. Кто состоит в команде «Марафона единства»?

Андрей Гузель:

Если я начну кого-то перечислять, я могу обидеть тех, кого не упомянул. Александр Осенко:

Это белорусы? Андрей Гузель:

Это все белорусы. Я могу назвать одного человека, который это все придумал и пропустил каждое мероприятие через себя. Это Анна Селук. Она была на каждом мероприятии. В принципе, концепция «Марафона единства» была разработана ею. Прикоснулись к этому проекту, наверное, все. Все жители Беларуси. И исполкомы, и облисполкомы, все министерства, да и просто люди, да и многие предприятия. Александр Осенко:

Там же были и местные коллективы?

Андрей Гузель:

Абсолютно верно. Мы привозили из Минска два, три, четыре номера, а все это время взаимодействовали с местными коллективами и включали их в программу, в репетиционный процесс. Агата Моцко, главный режиссер проекта концертов, со своей командой постоянно обсуждали творческие идеи, номера, костюмы, постановки. Приезжая уже в город, они со всеми местными ребятами репетировали, доносили нашу идею и также делились опытом. Более того, каждый город, где мы проводили мероприятия (это были арены ледовые), для себя сделали очень много выводов. Потому что они увидели, что, оказывается, ледовая арена – это не только для коньков и для хоккея. Александр Осенко:

Это еще и эстрадная площадка. Андрей Гузель:

Огромная эстрадная площадка, где тебе открываются возможности. Тысячи человек могут прийти. Соответственно, уровень артистов, которых ты можешь пригласить, вырастает. Артист всегда должен быть недоволен собой

Андрей Гузель:

Это самый главный результат, когда зрителям и публике нравится. Александр Осенко:

Кого сейчас, как говорится, раскручиваете? Андрей Гузель:

Я в этом году, в принципе, для себя выработал такую стратегию – никого не раскручивать, никому не протягивать руку, если артист того не хочет. Когда спрашивают: а можно вот это? Да, пожалуйста. «А я вот это сделала». Пожалуйста, хорошо. «А я вот это». Я смотрю, что он делает, я с удовольствием поддержу, и наша команда легко и с удовольствием поддержит и протянет руку только тому, кто этого действительно хочет. Знаете почему люди ловят звездную болезнь? Потому что они резко в один момент получают все и сразу. И тогда они все: «Ух, как хорошо. Крылья расправил, да я такой гениальный». А когда люди шаг за шагом добиваются своей цели, понимают, что такое закрытые двери, понимают, что такое ты никому не нужен, понимают, что такое то, что ты делаешь никому не нужно. И вот только вот эти люди, получившие уже свой опыт, негативный или положительный, начинают ценить то, что ты им даешь. А когда ты разом взял, ты талантливый, вот тебе все, давай в путь. Александр Осенко:

Студия, клипмейкеры, пожалуйста. Андрей Гузель:

Она скажет: «Это хорошо, это я такая классная. Это не вы».

Александр Осенко:

Часто обжигались? Андрей Гузель:

Часто. Очень часто. И я понимаю, что артистам нельзя душу раскрывать, потому что в любом случае у каждого своя цель. Александр Осенко:

То есть вы развиваете, я бы по-другому сказал, в артистах трудолюбие? А это очень важно. Андрей Гузель:

Это очень важно, вы правы, без этого никуда. Без готовности ездить, без готовности не находиться дома, без постоянного понимания того, что только трудолюбие, ничего не получится. Ничего. И более того, они должны быть максимально самокритичны. Никогда не должен артист говорить о том, что какой я классный, какую я классную песню написал, я лучший. Ты ничто, ты никто. Никогда нельзя ловить себя на мысли, что ты какой-то крутой либо классный. Всегда должен быть недоволен. И поэтому это будет подталкивать тебя на труд. На оттачивание твоего мастерства. Как ловить рыбу топтухой?

Александр Осенко:

Часто были у бабушки в деревне? Андрей Гузель:

У бабушки в деревне – да. Это деревня Голубы Мостовского района. Наверное, два-три раза за лето приезжал. Не жил там, конечно, но приезжали с семьей, с родителями, ночевали на сеновале. Ходили на рыбалку. Я знаю, что такое ловить рыбу топтухой. Александр Осенко:

Это как?

Андрей Гузель:

Это такая сетка, полукруглая, как ворота. Из дерева такая штуковина. Тут сетка, и тут она собрана. Ты ставишь перед камышом эту сетку, эти ворота. Заходишь в камыш и топчешь рыбу, пугаешь. Рыба испуганная залетает в сетку, и ты ее достаешь. Александр Осенко:

А сельхозработы как же у бабушки? Андрей Гузель:

Да, сено волочили на лугу и за грибами, ягодами ходили. Александр Осенко:

Ну, это не те работы. А бураки пололи? Андрей Гузель:

Нет. Коров встречал с пастбища. Открывал калитку, она заходила. Я ее боялся сильно. Она проходила такая: ты что, городской приехал? Поэтому нет, конечно же, немножко берегли детей, потому что мы городские, боялись всего этого. Но грибы, сено, рыбалка. Такое что-то, да, было. Привет, деревня Голубы. Совет начинающим артистам

Александр Осенко:

Совет молодым начинающим артистам. Андрей Гузель:

Надо не останавливаться ни на чем. Постоянно стремиться к достижению своей мечты и цели. Если 10 раз закрыли перед тобой дверь, зайти в окно. Не опускать руки, а относиться к этому как к опыту, и все получится. Как многодетный отец воспитывает детей?

Александр Осенко:

Гастроли, постоянные разъезды. Как семья к этому относится? Андрей Гузель:

По-разному. У меня супруга не из этой сферы. Моя супруга – врач. И, безусловно, в семье детям надо внимание отца, надо общение. Есть какие-то семейные планы, задачи. Александр Осенко:

А сколько у тебя детей? Андрей Гузель:

Трое детей. Я многодетный отец, этим горжусь, кстати. Я вообще считаю, что дети – это смысл нашей жизни. Если нет детей, то как-то по-другому ты относишься к жизни. А я вот только ради них все делаю и стараюсь. Когда даже начинал, я ставил перед собой цель – делать так, чтобы дети тобой гордились. Поэтому все, что я делаю, я делаю так, чтобы детям было не стыдно за своего отца и знали, что это папа, и это хорошо. Поэтому только ради детей. Александр Осенко:

А у нас будут будущие звездочки с фамилией Гузель? Андрей Гузель:

Вы знаете, у меня сын средний играет на фортепиано. Александр Осенко:

А сколько ему уже? Андрей Гузель:

Ему сейчас 8 лет. Я по детям все возраста зацепил, и переходный возраст, и садик, и начальную школу. Мы не такие родители-достигаторы, которые: ты должен, ты должен, ты должен. Нет, это просто в рамках развития.

Александр Осенко:

Сняли вопрос с языка. Как воспитываете детей? Какие принципы? Андрей Гузель:

Очень демократично. Какое-то было время, мы со старшим, с Егором, работали с психологом, потому что переходный возраст, там разные точки зрения и так далее. И психолог один раз сказал очень важную фразу: очень важно ребенка не потерять. Сохранить отношения. Ту грань выстраивания либо требований к ребенку, остановите там свои посылы, когда вы не разрушаете отношения. Когда ребенку плохо, он к вам придет и скажет: папа, мама, вот это проблема. Александр Осенко:

Вы друзья? Андрей Гузель:

Да. То есть просто друзья, это слишком демократично. Все-таки мы проговариваем сложные вопросы, сложные темы, обсуждаем все детали, но не перегибаем, не ломаем о колено, чтобы сохранить контакт. О любви к даче, воде и бане

Андрей Гузель:

Пока я созрел к даче. Пока я присматриваю где-то вокруг Минска в часовой доступности какой-то кусок земли, где будет красивая природа, вода. Очень люблю воду. Александр Осенко:

Чтобы можно было прийти, сесть на бережок, закинуть удочку, вокруг тишина. Пение птиц. И приходят мысли, как креативить. Андрей Гузель:

Да. А еще можно что? После бани в речку, зимой. Вы не окунаетесь? Александр Осенко:

Окунаюсь. Андрей Гузель:

Вот, я тоже люблю. Баня без проруби, без воды – это другая баня. Александр Осенко:

Я еще на ноябрьской в озере купался. Андрей Гузель:

Круто. Рецепт жизни от настоящего белоруса