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Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады

27 января 2024 07:45
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80 лет со дня полного освобождения от фашистской осады. Жители Северной столицы России называют этот праздник «наш ленинградский День Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады-1

Блокада началась в сентябре 1941 года. Немецкие войска окружили город и полностью отрезали его от снабжения. Результатом осады стал массовый голод. Продолжительные бомбежки, артиллерийские обстрелы и холод – сотни тысяч людей не смогли пережить те 872 дня неимоверных лишений. Было среди них и немало белорусов. Примерно 26 тысяч юношей и девушек до начала войны приехали в Ленинград учиться.

Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады-4

За время блокады около половины из них погибли и были захоронены на Пискаревском кладбище. В память о них в 1996 году там был установлен мемориальный знак. Участие в его открытии принимал Президент Беларуси. В день 80-летия снятия блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге пройдет ряд памятных мероприятий. На них приглашены делегации из 40 стран.

Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады-7

Память жертв и защитников города на Неве накануне почтили в Минске. В нашей столице сейчас живет около 80 свидетелей тех жутких событий. Кто смог, тот пришел на эту теплую встречу. Личная история каждого, кто был в кольце блокады вместе с тремя миллионами человек, заслуживает уважения. В наше время Ленинград остается символом беспримерного мужества и силы духа советского народа.

Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады-10

Татьяна Красовская, жительница блокадного Ленинграда:
Дата очень серьезная. Я честно скажу, я не помню блокаду. Когда мама со мной выезжала из блокады, мне было всего 2 года. Я не сидела, не ходила. Нас вывозили по Ладоге. И когда в 1942 году открыли эту дорогу, маме сказали, что она меня не довезет. Но она сказала: буду везти.

Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады-13

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Многие жители блокадного Ленинграда состоят у нас на надомном обслуживании, получают услуги социального работника: или разово, или постоянно. Очень многие из них посещают наши социальные центры, все еще продолжают быть активными жителями города Минска, активными участниками различных мероприятий.

Ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады-16

27 января вспоминают не только жертв блокадного Ленинграда. В этот день, но уже в 1945 году, войска Советской армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей – Освенцим. В честь этого установлен Международный день памяти жертв Холокоста. На белорусской земле в годы войны были уничтожены около 800 тысяч евреев.

# Великая Отечественная война # общество

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