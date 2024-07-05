Ровно 55 лет назад открыли мемориальные комплексы «Курган Славы» и «Хатынь»

Он состоит из земли, окропленной кровью и пеплом Великой Отечественной: 55 лет назад под Минском открылся величественный монумент – символ величайшего подвига воинов, освободивших нашу Родину от нацистских оккупантов. Курган Славы – поистине народный рукотворный памятник доблести и мужеству – вырос на месте, где летом 1944-го во время наступательной операции «Багратион» в окружение попала крупная группировка немецких войск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это событие получило название «Минский котел». Спустя несколько десятилетий здесь начал расти курган. Тысячи людей со всего Советского Союза везли сюда землю с мест ожесточенных боев. 5 июля 1969 года мемориальный комплекс был открыт. Более 70 метров в высоту и диаметром у основания 100 метров. 482 ступени памяти ведут к скульптурной композиции из четырех штыков, символизирующих фронты, участвовавшие в освобождении Беларуси: 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский.

В этот же день 55 лет назад открылся памятник всем населенным пунктам, которые в годы Великой Отечественной были стерты с лица Земли. Колокола Хатыни и сегодня «плачут» обо всех зверски убитых белорусах и погибших в огне деревнях. Символы трагедии здесь во всем: открытые калитки – это наши сердца, три березы – каждый третий погибший. И Курган Славы, и Хатынь – настоящие, народные мемориалы. Белорусы бережно хранят память о суровом прошлом.