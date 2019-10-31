Тадеуш Кондрусевич рассказал о своём увлечении велосипедом
Многое решает инфраструктура. В последние годы в Беларуси в разы выросло количество объектов с приставкой «вело»: велопрокаты, велопарковки, велокафе и, конечно, велодорожки. Самая протяженная находится в Минске. Ее длина – 27 километров. Ведет путь от водохранилища Дрозды до Чижовского. Кого здесь только не встретишь…
О своем увлечении велосипедом Архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Митрополит Минско-Могилевской епархии Тадеуш Кондрусевич – заядлый велосипедист. Про такое увлечение говорят: длиною в жизнь. Первый велосипед ему подарил отец. На нем мальчик катался по дорогам родной деревушки в Гродненской области. Один раз так упал, что сломал руку, но это не стало поводом забросить хобби.
Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской епархии:
Пасля вяртання з Масквы ўжо два ровары паламаў: на адным праехаў 1800 кіламетраў, на другім – 2300. Гэта ўжо трэці.
Мне падабаюцца гэтыя веладарожкі. Трэба падзякаваць уладам за гэтыя дарожки. Падабаецца таксама, што вельмі многа людзей ездзіць.
Подробности – в видеоматериале.