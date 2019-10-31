Спасая маленькие жизни. Как в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают недоношенных малышей

В 90-е рождаемость в Беларуси сильно упала, и по сей день мы восстанавливаем баланс. Для сравнения, если в 1995 году на свет появилась 101 тысяча детей, то в 2014-м – уже 118 тысяч. О работе РНПЦ «Мать и дитя» рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

В нашей стране действует программа семейного капитала: при рождении третьего или последующего ребенка родителям выделяется 10 тысяч долларов. Но главное – забота о здоровье мамы и малыша. В 2004 году у нас появляется РНПЦ «Мать и дитя». Ныне ведущая белорусская клиника в области акушерства и гинекологии. Здесь работают с самыми тяжелыми случаями. В центре сосредоточено суперсовременное оборудование, которое пополняется в том числе и за счет средств, заработанных на республиканских субботниках.

Так, частично обновилась и база этого отделения анестезиологии и реанимации. В нем находятся палаты интенсивной терапии для новорожденных. Ежегодно здесь выхаживают сотни малышей. Самых маленьких. Во всех смыслах.

Оксана Свирская, заведующая отделением анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:

Больше 20 лет назад маленькие детки с массой тела при рождении меньше 1000 грамм вообще в нашей стране не выхаживались. Это были единичные случаи выживания. В настоящее время такие детки выхаживаются. Младенцев в тяжелом состоянии в центр привозят со всей республики. За последние годы способы транспортировки изменились в корне.

Оксана Свирская:

Больше 20 лет назад деток возили на руках, завернутыми в одеяльце, дышали руками, не было аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас мы обладаем всей техникой – не только мы, но и все регионы. Сегодня показатель младенческой смертности в нашей стране – один из самых низких в мире.

Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя»:

Это не просто работа какого-то одного коллектива, это государственная забота о здоровье мамы и ребенка, о том ресурсном обеспечении, о котором позаботилось государство.