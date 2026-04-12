Жалобы в соцсетях – это стукачество или гражданская сознательность? Разбираемся с экспертами

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Из новых забав – в Threads публиковать кадры с видеорегистраторов с нарушителями по разным поводам. Предварительно, если верить авторам, руководствуясь исключительно тягой к порядку и справедливости. Да и в принципе возможностей это сделать у белорусов становится больше. А желания?
В советских учебниках он был героем. Павлик Морозов – пионер, который донес на отца. Мальчика убили родственники, а власть сделала из него символ классовой сознательности. Однако в конце ХХ века его имя стало синонимом предательства. И все же неоднозначная процедура сегодня – благо или моральный диссонанс.
Следственный комитет Беларуси к народным сигналам относится, как в той поговорке про шутку с долей шутки. В Следственном комитете говорят, желание граждан помогать – практика не новая, она давно в правовом поле. Чаще всего сообщают о домашнем насилии и хулиганстве.
Александр Суходольский, официальный представитель Следсвенного комитета Беларуси:
Сообщения от граждан, которые стали свидетелями совершенного преступления, им также, как и заявлению потерпевшего лица, дается правовая оценка, и все обстоятельства по данным сообщениям проверяются.
Но напрямую в Следственный комитет можно обратиться только по тяжким и особо тяжким преступлениям. Все остальное идет через МВД. Один из главных каналов информирования – чат-бот МВД «Мы всегда рядом». За первый квартал этого года туда пришло 12 тысяч сообщений, из них 8 тысяч по линии ГАИ. Парковка, проезд на красный свет, непропуск пешеходов или жестокое «вырезание» на дороге.
Чтобы исключить ложную информацию, каждое сообщение проверяют. 80 % из них подтвердились. Дальше административная или уголовная ответственность, но есть и обратная сторона. Такое стукачество может обернуться клеветой, и за это тоже предусмотрено наказание.
Юрий Кулеш, начальник управления оперативно-дежурной службы МВД Беларуси:
Из ярких примеров: в январе этого года поступило сообщение в чат-бот о том, что гражданин повредил имущество, вывеску, зеленое насаждение. Оперативно прибыли сотрудники милиции, после поступления информации в чат-бот задержали этого мужчину, в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Про наш чат-бот знают за рубежом. Из Российской Федерации поступают сообщения, они не единичные, либо от граждан России, либо от наших граждан, которые по каким-то причинам или делам находятся в Российской Федерации. Было сообщение, мужчина обратился в чат-бот, о том, что муж избивает знакомую. Привлекли к ответственности семейного дебошира, человек понес ответственность за это нарушение.
Социологи называют подобное информирование социальной реформой. Правовая культура растет, люди все чаще готовы сообщать о нарушениях. Но у этой реформы есть и бытовая сторона. Новый закон об обращении с животными, например, требует регистрировать собак. По сути, любой сосед, который затаил на вас обиду, может вспомнить про вашего пса без документов и жетона. Донес – и вам штраф. Хотя белорусы и привыкли решать вопросы сами, по-соседски, по-дружески, но доступность быстро настучать снимает барьеры. И здесь главное – не перепутать, где реальная угроза, а где просто желание насолить.
Николай Сухотский, заместитель директора по научной и инновационной работе Института социологии НАН Беларуси:
Информирование информированию рознь, потому что, действительно, если это касается теракта или, допустим, если человек пьяным хочет сесть за руль, это, безусловно, в интересах общества, это вопросы и национальной безопасности, и здесь уже не сообщить – это было бы преступлением.
Если это что-то очень мелкое, очень бытовое, здесь хорошо было бы отрегулировать ситуацию на на межличностном уровне, необходима информационная работа, необходимо провести информационное сопровождение для понимания обществом необходимости таких новых социальных практик.
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