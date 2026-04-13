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От СНГ до Африки! «Белмедпрепараты» расширяют экспорт

13 апреля 2026 05:42
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От СНГ до Африки. «Белмедпрепараты» расширяют экспорт. Компания выпускает продукты полного цикла – от разработки формулы до производства таблетки или пилюли. Технологии и производственный процесс полностью белорусские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От СНГ до Африки! «Белмедпрепараты» расширяют экспорт-2

Ежегодно предприятие осваивает от 5 до 10 новых лекарств, стоимость разработки каждого – от 150 тысяч до 2 миллионов рублей. Сегодня активно расширяется экспорт – уже есть 483 регистрационных удостоверения в зарубежных странах, география охватывает 27 регионов. Основные потребители – страны СНГ: Россия, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан. Параллельно идет закрепление на рынках Ближнего Востока, а также Азии и Африки. Продвижение в третьи страны пока осложняют дополнительные требования – в частности, обязательный сертификат GMP, выданный ЕС. В «Белмедпрепаратах» отмечают – признание сертификатов ЕАЭС рядом государств Африки существенно ускорит регистрацию препаратов и расширит экспортные возможности.

# Предприятия Беларуси

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