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Не допустить спекулятивного роста цен. Госорганы Беларуси усилили контроль за магазинами

06 апреля 2022 10:27
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Новости Беларуси. Для поддержания ценовой стабильности и защиты внутреннего рынка госорганы Беларуси усилили контроль за магазинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мониторинг проводится во всех регионах страны.

Не допустить спекулятивного роста цен. Госорганы Беларуси усилили контроль за магазинами-1

Сегодня, 6 апреля, ситуацию в Витебской области изучают сенаторы. В фокусе особого внимания – социально значимые продовольственные и непродовольственные товары. Есть ли на них повышенный спрос и как следствие дефицит, а также как в таких случаях готовы реагировать торговые сети? Эти вопросы сейчас детально изучаются на местах. Задача – обеспечить потребителя всем необходимым и не допустить спекулятивного роста цен.

Не допустить спекулятивного роста цен. Госорганы Беларуси усилили контроль за магазинами-4

Юрий Деркач, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Уже мы видим, как наши белорусские производители активно работают по импортозамещению. Для этого очень много примеров даже по Витебской области. Это и Толочинский консервный завод, и вхождение в сегмент рынка, который в настоящий момент освободился.

Проверяются не только магазины, но и аптеки. Цены на жизненно важные лекарства должны оставаться доступными.

«Перечень ассортиментный выдерживается, все есть». Наталья Кочанова провела рейд по магазинам. Подробнее здесь.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Юрий Деркач # Фотофакт

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