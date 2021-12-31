Милиция будет охранять порядок в усиленном режиме. Кто и как обеспечивает безопасность белорусов на Новый год?

Новости Беларуси. Обратный отсчет до наступления Нового года уже начался. До боя заветных курантов остаются считаные часы, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Для того чтобы любимое и долгожданное время для многих белорусов не омрачили чрезвычайные происшествия, милиция будет охранять порядок в усиленном режиме.

Для безопасности в местах большого скопления людей организуют контрольно-пропускные пункты. С собой запрещено проносить пиротехнику и алкоголь. В МВД напоминают, чтобы без проблем попасть на праздник, необходимо прийти заранее.