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Милиция будет охранять порядок в усиленном режиме. Кто и как обеспечивает безопасность белорусов на Новый год?

31 декабря 2021 06:37
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Новости Беларуси. Обратный отсчет до наступления Нового года уже начался. До боя заветных курантов остаются считаные часы, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Для того чтобы любимое и долгожданное время для многих белорусов не омрачили чрезвычайные происшествия, милиция будет охранять порядок в усиленном режиме.  

Для безопасности в местах большого скопления людей организуют контрольно-пропускные пункты. С собой запрещено проносить пиротехнику и алкоголь. В МВД напоминают, чтобы без проблем попасть на праздник, необходимо прийти заранее. 

Милиция будет охранять порядок в усиленном режиме. Кто и как обеспечивает безопасность белорусов на Новый год?-1

Заступят на службу и сотрудники ГАИ. Они будут следить за распределением транспортных потоков, соблюдением правил парковки. Пристальное внимание и физическому состоянию водителей. Вместе с милицией всю новогоднюю ночь будут работать спасатели. В местах массовых гуляний также предусмотрено дежурство скорой помощи.  

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# Новый год # общество # Фотофакт

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