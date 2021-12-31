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Программа праздничных мероприятий и график работы транспорта. Что ждёт минчан и гостей города в новогоднюю ночь?

31 декабря 2021 06:36
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Новости Беларуси. Тех, кто решил отпраздновать Новый год в столице, ждет большая праздничная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гулянья пройдут на 22 площадках во всех районах города.  

Программа праздничных мероприятий и график работы транспорта. Что ждёт минчан и гостей города в новогоднюю ночь?-1

Центральным местом праздника по традиции станет площадка у Дворца спорта. С 01:30 до 04:00 гостей ждет концертная программа, где выступят белорусские артисты, кавер-бэнды, танцевальные коллективы. Порадует пиротехническое и лазерное шоу, а также интерактив с Дедом Морозом и Снегуркой. Для самых активных подготовили подарки.  

Для комфорта горожан всю ночь будет курсировать общественный транспорт, который обеспечит связь всех жилых районов с местами проведения новогодних гуляний. Горожане смогут добраться до центра на автобусах, троллейбусах и трамваях. Всего более 30 маршрутов. Наземный транспорт будет работать до 05:00, а метро – до 04:00.  

Программа праздничных мероприятий и график работы транспорта. Что ждёт минчан и гостей города в новогоднюю ночь?-4

Закроются позже обычного. Как будут работать магазины в Минске на Новый год? Читайте здесь.

# Новый год # общество # Фотофакт

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