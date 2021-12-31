Программа праздничных мероприятий и график работы транспорта. Что ждёт минчан и гостей города в новогоднюю ночь?

Новости Беларуси. Тех, кто решил отпраздновать Новый год в столице, ждет большая праздничная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гулянья пройдут на 22 площадках во всех районах города.

Центральным местом праздника по традиции станет площадка у Дворца спорта. С 01:30 до 04:00 гостей ждет концертная программа, где выступят белорусские артисты, кавер-бэнды, танцевальные коллективы. Порадует пиротехническое и лазерное шоу, а также интерактив с Дедом Морозом и Снегуркой. Для самых активных подготовили подарки.

Для комфорта горожан всю ночь будет курсировать общественный транспорт, который обеспечит связь всех жилых районов с местами проведения новогодних гуляний. Горожане смогут добраться до центра на автобусах, троллейбусах и трамваях. Всего более 30 маршрутов. Наземный транспорт будет работать до 05:00, а метро – до 04:00.