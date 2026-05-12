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МВД: около 400 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию в течение суток

12 мая 2026 09:58
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МВД: около 400 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию в течение суток-0

В течение 24 часов от граждан страны в милицию поступило порядка 400 сообщений о звонках телефонных мошенников, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Правоохранители сообщили, что для совершения 36 преступлений злоумышленниками были применены информационно-коммуникационные технологии.

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 93 фишинговых интернет-платформ; заблокировал возможность совершения платежей в адрес 42 зарубежных платежных реквизитов, которые использовали мошенники; осуществлена приостановка расходных операций по 53 счетам.

Оперативники задержали четверых курьеров, осуществлявших деятельность под руководством аферистов. У них изъято свыше 15 000 рублей.

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# Министерство внутренних дел Республики Беларусь

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