МВД: около 400 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию в течение суток

В течение 24 часов от граждан страны в милицию поступило порядка 400 сообщений о звонках телефонных мошенников, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Правоохранители сообщили, что для совершения 36 преступлений злоумышленниками были применены информационно-коммуникационные технологии.

Отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 93 фишинговых интернет-платформ; заблокировал возможность совершения платежей в адрес 42 зарубежных платежных реквизитов, которые использовали мошенники; осуществлена приостановка расходных операций по 53 счетам.

Оперативники задержали четверых курьеров, осуществлявших деятельность под руководством аферистов. У них изъято свыше 15 000 рублей.

В центре Минска из-за строительства метро изменяется движение транспорта