Новогодние персонажи, индейцы и супергерои. Рождественский велокарнавал состоялся в Минске
Новости Беларуси. Рождественский маскарад на колесах. 25 декабря десятки минчан собрались на праздничный велокарнавал. Обязательное условие – новогодний наряд для себя и своего двухколесного друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К необычной велопрогулке присоединилась и корреспондент Наталия Шеметова.
Студеная зимняя пора настоящим ценителям экологически чистого транспорта – не помеха. Так, в костюме Снегурочки прямиком на велодорожку приехала Виктория Филицкая. Девушка уже более 10 лет предпочитает байк общественному транспорту и даже личному автомобилю.
Виктория Филицкая, участник рождественской велопрогулки:
Мы специально собрали небольшой мешок с подарками. Мы знаем, что по пути встретятся дети. А как же Дед мороз и Снегурочка без подарков!? Хоть какую-то мандаринку, конфетку, но уделить внимание каждому ребенку постараемся.
Индейцы, Деды Морозы и супергерои – кого тут только не встретишь. Один из важнейших элементов рождественского велокарнавала – конечно же, костюм.
Елена Лобан, участник рождественской велопрогулки:
Надо быть в костюме, чтобы посмотрели люди, чтобы увидели, что все-таки в жизни бывают замечательные моменты, чтобы зарядились позитивом.
Спортивному флешмобу уже более пяти лет. Поклонники двухколесного транспорта привлекают внимание к здоровому образу жизни и заряжают позитивом всех, кто встретится на пути.
Наталия Шеметова, СТВ:
Разнообразие транспорта здесь просто удивляет. Кроме привычных велосипедов, здесь есть даже моноколеса. Именно по этой причине велопрогулка пройдет в спокойном темпе – около 10-15 км/ч.
В таких гонках скорость не так уж и важна, главное – преодолеть дистанцию в 7 километров. Фишка маршрута – остановки для селфи возле наряженных елок. Старт от домика Минского велосипедного общества, далее по проспекту Независимости до Дворца спорта и обратно.
Участники рождественской велопрогулки:
Все машут, улыбаются, поздравляют с наступающим Новым годом. Интересно!
Ехать несложно. Впечатления, новогодний восторг. Не ждите чуда – чудите сами!
Чтобы ездить по заснеженной дороге или скользкому льду и не падать, стоит знать всего одну хитрость.
Павел Баранов, участник рождественской велопрогулки:
Резко тормозить нельзя, нужно прерывисто.
Улицы Минска ежегодно адаптируют для велодвижения: понижают бордюры и наносят специальную разметку. Так, уже в 2019 году в столице начнется строительство трех новых велодорожек.
Татьяна Жарносек, член Минского велосипедного общества:
Мы в прошлом году провели исследование: насчитали около 800 тысяч только взрослых велосипедистов – людей старше 18 лет, которые активно ездят несколько раз в неделю.
Кроме того, для любителей двухколесного транспорта планируют создать кольцевую и связать пять парков города.