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«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев

30 марта 2020 18:39
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев-1

Карикатуристы не просто смеялись над Великим рейхом – это была злая сатира, военная. Советские люди смеялись, гитлеровцы злились, а личный враг фюрера Борис Ефимов продолжал метко стрелять прямо в цель.   

«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев-4

«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев-6

«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев-8

Очередная удача – проводы из Москвы браво марширующего немецкого солдата.

Как изначально выглядел первый карикатурный плакат Кукрыниксов на Гитлера

«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев-11

Галина Павловская:   
Они просто поднимали дух боевой как на фронте, так и в партизанских отрядах – боевой дух бойцов и командиров. Когда человек смеется над врагом, он уже не так страшен.   

«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев-14

«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев-16

«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев-18

«Когда человек смеётся над врагом, он уже не так страшен». Какие самые известные карикатуры на фюрера и гитлеровцев-20

# Великая Отечественная война # общество # Адольф Гитлер # Борис Ефимов # Галина Павловская # Фотофакт

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