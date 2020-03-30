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Брали в плен партизанов, потом великодушно отпускали. Какие фильмы показывали белорусам во время оккупации

30 марта 2020 18:43
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Брали в плен партизанов, потом великодушно отпускали. Какие фильмы показывали белорусам во время оккупации-1

Еще оккупационные власти организовывали досуг белорусов. Устраивали кинопоказы. Но случайные фильмы на массовые просмотры не попадали.  

С чучелами советских вождей и вагоном в Сибирь. Что праздновали немецкие завоеватели 22 июня?

Брали в плен партизанов, потом великодушно отпускали. Какие фильмы показывали белорусам во время оккупации-4

Вот, например, немецкая серия о том, как берут в плен партизанов, но потом радушно их отпускают. Все ленты снимались по схожему сценарию. Немцы, конечно же, положительные герои, а большевики – злодеи.

Брали в плен партизанов, потом великодушно отпускали. Какие фильмы показывали белорусам во время оккупации-7

Евгения Свиридова, жительница Минска (1941-1944 гг.), ветеран Великой Отечественной войны:
Мама говорит: «А это что показывают?» Худые, как в концлагере. Вот такое и показывали. Они, наверное, думали, что тут дураки живут. Я не знаю.   

Брали в плен партизанов, потом великодушно отпускали. Какие фильмы показывали белорусам во время оккупации-10

Партизаны числились в оккупационной прессе только как бандиты и уголовники. Любые преступления списывались на народных мстителей.   

Брали в плен партизанов, потом великодушно отпускали. Какие фильмы показывали белорусам во время оккупации-13

Брали в плен партизанов, потом великодушно отпускали. Какие фильмы показывали белорусам во время оккупации-15

Брали в плен партизанов, потом великодушно отпускали. Какие фильмы показывали белорусам во время оккупации-17

# Великая Отечественная война # общество # Евгения Свиридова # Фотофакт

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