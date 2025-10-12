Россия выплатит компенсацию за крушение самолёта AZAL

Самой ожидаемой частью саммита СНГ и во многом показательной стала встреча президентов России и Азербайджана. Отношения между странами были заморожены после катастрофы азербайджанского самолета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Самой ожидаемой частью саммита СНГ и во многом показательной стала встреча президентов России и Азербайджана. Отношения между странами были заморожены после катастрофы азербайджанского самолета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Расследование длилось почти год, и на встрече Владимир Путин назвал причину крушения – во время атаки украинских БПЛА рядом с бортом взорвалась ракета ПВО. Это означает, что Россия выплатит компенсации семьям погибших и инцидент будет исчерпан. После встречи лидеры обнялись, а до этого Алиев тепло поздравил Путина с днем рождения.
Можно сказать, что топор войны если и не зарыт, то стороны в процессе этого. А масштабный кризис был, в принципе, невозможен. Азербайджан зависит от экспорта сельхозпродукции в Россию, а также от ситуации на рынке нефти. Рвать отношения по живому никто не собирался.
Но это еще один сигнал, что контакты между постсоветскими республиками будут хрупкими, если не будет взаимных интересов в экономике. Именно экономика – основа мира и интеграции, о чем постоянно говорит наш Президент.
Лукашенко призвал страны СНГ укреплять экономический фундамент.
О выгоде думают и те страны, которые как бы изменили курс и встали на путь европейской интеграции, но и как бы в СНГ остаются. Вернее, поддерживают выгодные контакты. Так объяснил ситуацию с Молдовой и Украиной наш министр иностранных дел. Эти страны заявляли о желание выйти из СНГ, но не довели дело до конца. Не нам судить о судьбах Киева и Кишинева, своих проблем хватает. Но и то, как развивается ситуация в этих странах, особо там завидовать нечему.
В Молдове растет зависимость от иностранных товаров. По данным местного Нацбюро статистики, в первом полугодии 2025-го импорт увеличился почти на 19 %, экспорт снизился на 10. В основном молдавские товары все активнее замещаются продукцией из Европы.
Стоит ли объяснять, как это сказывается на местной экономике? Эксперты отмечают, что на ситуацию повлиял резкий разрыв отношений с Россией, куда поставки молдавской продукции шли большими объемами. Но интеграция с Европой стоит денег и, как видим, Молдова заплатит сполна.